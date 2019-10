Tagina, sempre più vicina proroga Cigs per un altro anno

Un importante notizia riguardante l’azienda Tagina di Gualdo Tadino, che potrebbe modificare le sorti dei suoi tanti lavoratori, è arrivata ieri (lunedì 21 ottobre), giornata di scadenza della Cigs per 34 lavoratori Tagina, attualmente in esubero con sospensione a zero ore senza meccanismi di rotazione.

Durante la visita dell’On. Maurizio Martina, accompagnato dal sindaco Massimiliano Presciutti allo stabilimento Tagina Spa, l’ex Ministro ha infatti confermato ai dipendenti dell’azienda il massimo impegno per cercare di prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi.

Questo provvedimento, che consentirebbe il sostegno a tante famiglie, permetterà all’azienda di avere la possibilità di mantenere in forza i lavoratori e, nel frattempo, portare avanti il proprio Piano Industriale per nuove prospettive di investimento e sviluppo, come era già stato già sancito nel verbale di accordo firmato lo scorso 19 settembre presso la Sede della Regione Umbria, tra Tagina Spa e le rappresentanze sindacali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Il sindaco Presciutti, chiedendo di avere tempi celeri ha dichiarato: “La notizia arrivata ieri, proprio nella giornata di scadenza della Cigs, della richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi degli ammortizzatori sociali per i 34 lavoratori Tagina mi fa ben sperare per una positiva risoluzione. Ringrazio sentitamente il Governo nelle persone della Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani e della Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, che hanno preso l’impegno diretto di inserire la norma nel Decreto Sisma varato proprio ieri dal Cdm e l’On. Martina, che è venuto a visitare Tagina prendendosi carico di questa vicenda e confrontandosi direttamente con i lavoratori”.

