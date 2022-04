Tacconi risponde agli stimoli, decisivi i prossimi 3 giorni per la prognosi

Tacconi, che a seguito dell’emorragia ha avuto crisi epilettiche, è giunto in coma all’ospedale di Alessandria, dove è stato trasferito dal pronto soccorso di Asti. Sabato sera è stato subito sottoposto a un intervento endovascolare per scongiurare una seconda emorragia. Quindi è stato posto in coma farmacologico.

Attualmente, secondo quanto riferito dal dott. Barbanera, è sedato in modo leggero. Ed ha risposto alle sollecitazioni con movimenti finalistici, aprendo gli occhi e muovendo le braccia e le gambe. Cosa che potrebbe far pensare a un inizio di ripresa. Tuttavia, proprio per trattare eventuali problematiche, la prognosi non potrà essere sciolta prima di 3 giorni.