Svincolo di Scopoli e variante Sud, Anas prenderà in esame le richieste avanzate dall’Umbria

Ennesima svolta nell’ormai estenuante vicenda ‘Svincolo di Scopoli’. Questa volta a segnare un positivo passo avanti è una lettera inviata dalla Quadrilatero Spa alla Regione dell’Umbria e per conoscenza al Comune di Foligno.

Nella lettera ufficiale, giunta direttamente sulla scrivania del sindaco Mismetti, si comunica sostanzialmente che l’Anas Spa ha preso in esame le indicazioni emerse dal comitato tecnico al quale hanno partecipato gli stessi rappresentanti delle regioni Umbria e Marche, nell’ambito della definizione delle opere infrastrutturali tra le due regioni, che si è tenuto lo scorso due agosto.

Per queste opere la Legge di Bilancio aveva stanziato 160 milioni, ora quindi, si viene a sapere che le richiesta della Regione Umbria, di inserire nel pacchetto la realizzazione dello Svincolo di Scopoli della cosiddetta variante Sud saranno valutate da Anas Spa, così come indicato.

“E’ un passo avanti importante, significa che come Regione Umbria e Comune di Foligno abbiamo fatto bene le nostre mosse, ribabadendo, nell’ottica del piano Umbria Marche le priorità umbre – sottolinea il sindaco, Nando Mismetti – adesso la questione è in carico all’Anas Spa e certamente non abbasseremo la guardia”.

