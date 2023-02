Sviluppo locale, a Spoleto GAL Valle Umbra e Sibillini dialoga con il territorio - Tuttoggi

L’associazione si candida a essere di nuovo soggetto attuatore delle politiche LEADER. Giovedì 9 febbraio alle 15 Palazzo Mauri

Dopo la presentazione delle linee programmatiche, in vista della partecipazione al bando regionale cui il Gal Valle Umbra e Sibillini si candida come soggetto attuatore delle politiche LEADER all’interno dell’Area omogenea Dorsale Appenninica Meridionale, prosegue l’attività di concertazione e confronto con il territorio che l’Associazione ha avviato per definire la nuova strategia di Sviluppo locale 2023/2027. Il prossimo incontro sarà giovedì 9 febbraio alle 15 al Palazzo Mauri di Spoleto.

Insieme al presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini saranno presenti autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale per parlare di ambiti e obiettivi strategici all’interno dei quali sarà sviluppato il Piano di azione locale denominato ‘Insieme… per un territorio vitale, sostenibile e competitivo’.