Supporto psicologico gratuito, inaugurato ambulatorio a Spoleto | FOTO - Tuttoggi

Il taglio del nastro dà il via ufficiale all'ambulatorio coordinato dalla Dott.ssa Emanuela Bisogni, punto d'ascolto in un ambiente protetto, riservato e accogliente

Inaugurato ieri 1 Ottobre presso al palazzina Micheli di Spoleto l’ambulatorio territoriale psico sociale, un luogo dove poter ricevere supporto psicologico gratuito. Un servizio del quale il territorio sta dimostrando di avere grande necessità: solo infatti oltre 45 le persone in lista d’attesa, dalla notizia dell’apertura di questo utile servizio.

Le donazioni per l’ambulatorio

Una opportunità resa possibile grazie alla Fondazione Mina e Cesare Micheli che ha donato e messo a disposizione dell’Associazione il Girasole, gestore del servizio, lo studio dove poter realizzare visite e incontri e BNI Due Mondi Spoleto che ha ristrutturato e arredato a proprie spese il locale rendendolo adeguato per diventare operativo.

BNI la più grande organizzazione mondiale di marketing referenziale è attiva a Spoleto da circa 2 anni e conta la partecipazione di 65 donne e uomini che nella vita sono imprenditori, artigiani o liberi professionisti che oltre alla volontà di cambiare il modo di fare affari vogliono lasciare il segno della loro presenza sul territorio proprio con interventi come il supporto alla realizzazione dell’ambulatorio, interamente sostenuto dai membri del capitolo di Spoleto.

L’associazione “Il Girasole”

Il team dell’Associazione Il Girasole è presieduto dalla Presidente Gabriella Orazi, coordinato dalla dott.ssa Emanuela Bisogni, da Paola Anderlini tecnico psicologo che si occuperà dell’accoglienza e della segreteria, da Paolo Picotti psicologo e psicoterapeuta, Monica Proietti Picotti couselor socio educativo (tirocinante), Chiara Mazzoli psicologa clinica e dal supporto del Cesvol di Spoleto.

“È stato davvero emozionante avervi tutti qui … poter pensare di creare qualcosa di grande insieme è una Gioia immensa. – ha dichiarato la Dott.ssa Bisogni – Aiutare persone in difficoltà e restituire al territorio uno spazio vivibile, accogliente, e protetto in termini di accoglienza del disagio psicologico è un risorsa per l’intera comunità. La sinergia fra realtà esistenti nel territorio BNI due Mondi Spoleto, associazione Il Girasole, Fondazione Cesare e Mina Micheli è possibile. Noi siamo la testimonianza”.

Il taglio del nastro alla presenza di un numeroso pubblico dà il via ufficiale all’ambulatorio territoriale psico sociale punto d’ascolto in un ambiente protetto, riservato e accogliente.

Foto di Federico Calvani