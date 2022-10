Superconti a piazza del Mercato, convenzione col Comune | Sul tavolo questione parcheggi - Tuttoggi

Piazza del Mercato, approvato schema convenzione Comune-Superconti. Ecco cosa spetta al Comune e a Superconti

Con atto transattivo del 10 settembre 2021 stipulato tra il Comune di Terni e la Superconti Supermenrcati Terni srl a socio unico, che regola tutti i rapporti per la futura acquisizione del compendio definito Ex Mercato Coperto e dell’area di insistenza dello stesso, contenente l’esatta individuazione dell’eventuale risagomatura del perimetro dell’edificio che sia funzionale al recupero del fabbricato, per eseguire la ristrutturazione edilizia ed il recupero dell’edificio esistente, con l’inserimento di nuovi

elementi costitutivi edili ed impiantistici, con ampliamento destinato esclusivamente alla realizzazione di elementi distributivi verticali ed orizzontali, per un sedime massimo a terra di mq. 630, secondo i principi e condizioni fissate nell’accordo. La convenzione è stata approvata durante il consiglio comunale di oggi 10 ottobre.

Questione parcheggi a piazza del Mercato

Uno dei punti più discussi durante il dibattito in consiglio comunale è stato quello relativo al numero dei parcheggi previsti nell’area. Stando alla situazione attuale è stato rilevato un numero di stalli pari a n. 103 posti di dimensioni non conformi all’attuale Codice della Strada. Nella planimetria di stato di fatto, come previsto nel parere della Commissione tecnica, al fine di quantificare il numero di posti auto che vengono eliminati con la realizzazione dell’intervento è stato simulato il posizionamento di stalli conformi all’attuale Codice, individuando n. 82 posti auto di cui 10 per diversamente abili.

Nel progetto, i posti auto sono 48 di cui 12 riservati ai diversamente abili.

Il dimensionamento degli stalli è stato effettuato secondo le indicazioni contenute nel Codice della Strada e come indicato nel parere della Commissione tecnica. Pertanto i posti auto da monetizzare sono 34.