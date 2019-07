Superano esami con il massimo dei voti, diploma di merito per 83 studenti tifernati

share

Sono 83 gli studenti tifernati che hanno superato gli esami di terza media e di maturità con il massimo dei voti e, per il secondo anno, l’Amministrazione comunale di Città di Castello ha voluto sottolineare questi risultati con un diploma di merito consegnato ad ogni ragazzo durante una cerimonia nella sala del Consiglio comunale.

“Ci complimentiamo con questi giovani, che hanno preso seriamente l’impegno scolastico e sono stati ripagati da una valutazione lusinghiera del loro percorso. Non è una pregiudiziale per costruire la propria strada personale e professionale ma di certo è un buon inizio per affrontare le sfide del futuro” ha detto l’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini, che insieme al sindaco Luciano Bacchetta ha consegnato i diplomi.

Alla manifestazione hanno partecipato il dirigente del polo liceale ‘Plinio il Giovane’ Eva Bambagiotti, il dirigente della scuola ‘Alighieri-Pascoli’ e per l’istituto ‘Cavallotti-Patrizi-Baldelli’ Giovanni Granci.

Per la Scuola superiore di primo grado ‘Alighieri-Pascoli’ gli studenti che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti sono: Emma Bombardiere, Giulia Gentiletti, Gaia Negri, Edoardo Aquilani, Jamila Talbi, Stefano Alunno, Lorenzo Ascani, Giacomo Castori, Davide Cuccarini, Tommaso Giunti, Angelica Mastrangeli, Celeste Piccinelli, Augusto Calafiori, Elisabetta Mandrelli, Caterina Manfucci, Margherita Rosmini, Edoardo Conti, Eleonora Crocioni, Luca Boriosi, Elvira Burani, Angelica Cenciarini, Alessio Compagnucci, Tommaso Locchi, Edoardo Sambuchi, Edoardo Veschi, Filippo Gragnoli, Paolo Bastianelli, Tommaso Mearelli, Caterina Mori, Michele Polenzani, Laura Fiorucci, Riccardo Mancini, Alice Massetti, Eleonora Tafani Alunno.

Per la scuola media San Francesco di Sales: Matilde Bigotti e Giuseppe Acquisti. Per l’istituto ‘Alberto Burri’ di Trestina: Anna Bei, Matilde Bianchini, Elisa Cartini, Tommaso Ceccagnoli, Sofia Ciabatti, Claudia Conti, Cristiana Maestri, Linda Pesce, Lucrezia Pieracci, Giulia Piermarini, Cecilia Squarcetti. Per la scuola media ‘Leonardo da Vinci’ di San Giustino: Ilaria Nanni, Lucia Rossi e Alessandro Reali.

Gli studenti tifernati che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti sono, per il Liceo Internazionale ‘San Francesco di Sales’: Sofia Pedetti; per il polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ Marco Birchmeier, Federico Buoncompagni, Luca Migliorati, Gregorio Rossi, Alessio Sabatino, Irene Giombini, Gregorio Capaccioni, Alessandro Merlini, Davide Urbani, Angela Hu Fan Wei. Per l’istituto ‘Patrizi-Baldelli-Cavallotti’: Jacopo Gragnoli, Matteo Manfucci, Giorgia De Santi, Michele Merli. Per il liceo ‘Plinio il Giovane’: Giulia Novello, Giosuè Banconi, Agnese Pauselli, Matteo De Sanctis, Beatrice Pecorari, Edoardo Fioroni, Martino Rossi, Lucia Testadura, Leonardo Provincia, Alessandro Urbanelli, Federico Valorosi, Marta Mencagli, Federico Zambri e Sofia Migliacci. Per il liceo ‘Città di Piero’ di Sansepolcro Giulia Santinelli, per il Campus Leonardo da Vinci di Umbertide Annalisa Rubini, Silvia Belli, Vasile Antonio Chirila. Tanti applausi per tutti ed 87 da parte delle famiglie, degli amici e dei conoscenti che hanno riempito la Sala del Consiglio.

