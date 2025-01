Super Cicerelli, la Ternana fa suo il derby con il Gubbio (2-1) PAGELLE

Guidata da un super Cicerelli (autore del vantaggio su punizione e dell’assist per il raddoppio di Romeo), la Ternana vince il derby contro un Gubbio volenteroso, che con un uomo in meno già dalla mezz’ora accorcia le distanze (D’Ursi dal dischetto) e spaventa le Fere nel finale.

Ternana subito arrembante, ma poco precisa sotto-porta, al cospetto di un Gubbio chiaramente in difficoltà, che prova a colpire in contropiede.

Al 25′ Venturi è bravo sul tentativo di Ferrante.

Al 30′ la svolta: D’Avino affonda Cicerelli che stava entrando in area. L’arbitro estrae il rosso, considerando la chiara occasione da rete per il fantasista rossoverde. Che con uno splendido calcio piazzato mette il pallone dove Venturi non può arrivare. Gubbio in svantaggio e con un uomo in meno.

Al 42′ Cicerelli mette un cioccolatino per Romeo, che non sbaglia il raddoppio.

Prima del riposo Cicerelli ha l’occasione per chiudere la gara, ma non riesce a sfruttare appieno l’errore della difesa ospite.

Si va così al riposo sul risultato di 2-0 per le Fere. Gara sempre più in salita per il Gubbio.

In avvio di ripresa la Ternana ha l’occasione per il tris, ma Donati spreca davanti a Venturi.

Al 26′ Gubbio ha l’occasione per accorciare le distanze, ma Vannucchi risponde a D’Ursi e Tomassini non riesce a ribattere in rete.

Al 34′ l’episodio che riapre la gara: Casasola atterra in area David, appena entrato. Dal dischetto va D’Ursi che non sbaglia.

Il gol ha rinvigorito il Gubbio, con Vannucchi che vola sulla conclusione volante di Rosaia al 39′.

Al 42′ è Curcio a fallire il gol che avrebbe chiuso il match.

Nel recupero non succede più nulla e la Ternana si prende il derby (faticando più del previsto nel finale) e 3 punti importantissimi per la corsa verso la B.

Tabellino e pagelle

Ternana – Gubbio 2-0

32′ pt Cicerelli (T), 43′ pt Romeo (T), 36′ st D’Ursi (G) rig.

30′ pt espulso D’Avino (G)

Ternana: Vannucchi 6.5, Loiacono 6, Capuano 5.5, Tito 6 (27′ st Curcio 6), Casasola 5, Romeo 6.5 (1′ st Aloi 6.5), De Boer 6, Corradini 6, Donati 6.5, Cicerelli 8 (27′ st Martella 6), Ferrante 6 (36′ st Donnarumma sv). All. Abate 7.

Gubbio: Venturi 6.5, D’Avino 4, Rocchi 5.5, Signorini 6 (43′ st Rovaglia sv), Zallu 5.5 (7′ st Tozzuolo 6), Corsinelli 6, Iaccarino 5.5, Rosaia 6, Tentardini 5.5 (1′ st David 6.5), D’Ursi 6.5, Tommasini 6 (28′ st Maisto 6). All. Fontana 6.