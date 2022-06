Summerschool in Sicilia, 4 laboratori per ricostruire territori - Tuttoggi

“In questa terza edizione – chiarisce Gianluca Fiusco, direttore del Servizio Cristiano e ideatore del LURT – vogliamo focalizzarci sul recupero della dimensione sociale attraverso la comunicazione rigenerativa, ossia quella comunicazione in grado di ripensare, ridefinire e quindi rigenerare la realtà, oltre che descriverla“.

“Rigenerare un territorio – spiega Francesca Gammicchia che è anche una esperta di comunicazione rigenerativa e reframing – è un progetto e un processo decennale che interessa il DNA delle persone e del territorio e, per compierlo, serve una contaminazione di pensieri e una messa in discussione di se stessi, dei propri usi e costumi.

Da un lato i rappresentanti del territorio, portatori di tradizione e storia e dall’altro “chi viene da fuori” portatore di novità e nuovi punti di vista su tutto ciò che diamo per conosciuto o addirittura scontato. Ecco perché nel mettere in piedi il programma del LURT 2022, oltre a confermare la tradizione dei 2 anni precedenti del chiamare a raccolta docenti del territorio e “da fuori” ho voluto estendere la fascia di età e ho inserito diversi momenti di scambio (networking) sia strutturato che destrutturato ed attività destinate alla collettività che però partissero da un momento di riflessione e crescita personale.

L’appuntamento di questa estate sarà – per gli studenti universitari e i professionisti che interverranno – un’esperienza unica per riprendere possesso del proprio tempo, mentre si dona al territorio e si cresce professionalmente e interiormente”.

I 4 laboratori

La summerschool di Riesi – una vera e propria residenza formativa e di ricerca che tiene testa a quelle organizzate nelle grandi città italiane ed europee – offre un’esperienza formativa di arti visive, antropologia, design, falegnameria, sociologia, lettere, con diversi eventi dedicati e 4 laboratori residenziali:

Diario di Viaggio curato dalla palermitana Linda Randazzo – scenografa, costumista, performer, disegnatrice e pittrice;

Comunicazione sensibile a cura di Studio Yoge Comunicazione sensibile di Genova;

Autocostruzione condotto dall'artista, artigiano e scenografo Jesse Gagliardi, anche lui globetrotter che adesso vive e lavora a Palermo e

Cortometraggio a cura del pescatore di storie Samuele Wurtz, filmaker genovese che già in passato ha realizzato dei corti-documentari per il Servizio Cristiano.

Autocostruzione – Sternguckerzimmer

A completamento del programma i partecipanti verranno accompagnati, alla scoperta dei luoghi di Riesi e delle precedenti edizioni del LURT – dal Direttore del Servizio Cristiano Gianluca Fiusco e da Filippo Accordino, sociologo che ha partecipato alle precedenti edizioni, prima come destinatario e poi come tutor – e parteciperanno a 4 interviste che amplieranno le loro vedute: il pittore Igor Scalisi Palminteri, il giornalista Nicola Conforti, la curatrice e critica d’arte Ornella Fazzina e Angelica De Vito, collaboratrice delle Nazioni Unite.

LURT OFF

Partecipanti a edizione precedente

Unitamente al programma, come ulteriore momento di scambio tra gli abitanti di Riesi e i partecipanti alla Summerschool, dedicheremo due serate al LURT OFF, ove quest’anno interverranno due autori siciliani: il compositore, arrangiatore, pianista e batterista siciliano Francesco Branciamore che ci regalerà un concerto al pianoforte e il regista Francesco Siro Brigiano con cui guarderemo e poi discuteremo il suo ultimo film “I racconti della Pietra”.

Chi può partecipare?

Chiunque voglia, dai 18 anni in su, studenti universitari, professionisti che vogliono ampliare il loro sguardo sul mondo, interessati a includere nel loro percorso l’altro, l’altra; neolaureate e neolaureati in discipline umane, sociali e tecniche. Da ogni parte d’Italia e non solo.

E’ possibile iscriversi fino al 5 luglio 2022 e sono disponibili 20 posti. Gli iscritti entro il 30 giugno e gli studenti potranno fruire di tariffe agevolate.

Chi è Servizio Cristiano:

È un’Opera diaconale della Chiesa Valdese in Italia. Fondato nel 1961 ad opera del Pastore Valdese, poi senatore della Repubblica Tullio Vinay, continua oggi il suo impegno sociale, culturale, educativo in favore delle classi sociali più deboli. La nostra azione si fonda su tre principi: solidarietà attiva, contrasto all’illegalità ed alla mafia, sviluppo sostenibile.

Il Servizio Cristiano da 60 anni si occupa di educazione, scuola dell’infanzia e primaria, ed accoglie il 25% della popolazione scolastica del territorio. Oltre a diversi servizi rivolti a chi soffre di difficoltà comunicative, motorie, psicologiche, sociali, attraverso specifici percorsi multidisciplinari con l’intervento di psicologi, educatori, logopedisti e neuropsicomotricisti. Inoltre il Servizio Cristiano, grazie ad una proprietà di oltre 16 ettari di terre, già dalla fondazione ha attivato una agricoltura a km zero con la quale serve la mensa scolastica e gli ospiti che possono risiedere nella casa per ferie.

Durante l’anno è attiva una fitta programmazione culturale che prevede: concerti, spettacoli teatrali, corsi di formazione, CineForum, workshop, presentazioni di libri. L’architettura del Servizio Cristiano è patrimonio culturale della Regione Siciliana che, con apposita legge, ha inteso preservarne l’esistenza. Concepito dall’architetto Leonardo Ricci, il villaggio del Servizio Cristiano, è unico nel suo genere. Architettura organica che sviluppa la sua esistenza in simbiosi con il territorio senza modificare il paesaggio ma integrandosi in esso. A dirigerlo, dal 2008, è Gianluca Fiusco ideatore dell’idea del LURT e non solo, giornalista, pedagogo.

Chi è Talento Umano TrasformAzione:

Coincide con la missione della sua fondatrice: favorire la messa in leva dei talenti della persona affinché ognuno di noi possa fare dei suoi talenti il suo lavoro e così facendo tutti insieme si possa creare un Paese migliore.

Talento Umano TrasformAzione aiuta i piccoli imprenditori a diventare un po’ più grandi in maniera sostenibile per se stessi, l’ambiente, la famiglia e il territorio in cui vivono con i suoi percorsi di crescita fatti di formazione, coaching e consulenza in comunicazione efficace e leadership. Inoltre organizza e supporta conferenze no profit per alcuni gruppi TEDx in Italia e Toastmasters Italia; aiuta giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro e meno giovani a riqualificarsi.

Ha collaborato già in passato con il Servizio Cristiano perché condivide con esso valori importanti quali: l’inclusione sociale, la parità di genere, il rispetto per l’ambiente, l’apertura verso l’altro da sé e l’approccio laico e privo di giudizio all’aiuto.

Cosa è Civico, Civico:

E’ il nome che ha preso il bene confiscato un tempo di proprietà del killer di mafia Francesco Annaloro figlio del boss Luigi. L’immobile, nel cuore del Comune di Riesi, è stato affidato alla gestione del Servizio Cristiano. Durante la prima edizione è iniziato il percorso di recupero e rigenerazione e, da allora e grazie al fondamentale impulso dell’architetto Emanuele Piccardo, già coordinatore del LURT2020, è sede operativa delle attività educative rivolte al quartiere e aperte ogni pomeriggio.

Sponsor

A livello territoriale umbro, va evidenziato che uno degli sponsor a supporto del progetto LURT 2022 è la Fondazione Amen, una istituzione che si occupa di promuovere la ricerca scientifica e di approfondimento su tutte le tematiche inerenti la vita e la morte, che annovera tra i suoi fondatori lo spoletino Stefano Andreini.