Sul Monte Peglia concerto gratuito di Stefano “Cisco” Belotti

Sarà un settembre caldo al parco dei Sette Frati sul Monte Peglia. Nella piccola frazione del Comune di San Venanzo non si ferma la musica: dopo la sette giorni del Wao Festival tornano i live della Cantinetta Summer.

Sabato 7 settembre alle ore 22 sarà Stefano “Cisco” Belotti ad impreziosire il finale di stagione che in questa estate 2019 ha visto molti eventi all’interno del parco sul Peglia. Cisco, voce storica dei Modena City Rambles, sbarcherà con il suo carrozzone “Indiani e Cowboy Tour”. Il concerto è gratuito ed è organizzato con Emergency Perugia ed il presidio “Peppino Impastato” di Libera Contro le Mafie di Marsciano.

Il cantautore emiliano ha bisogno di poche presentazioni: nasce a Carpi ed il suo soprannome lo prende dalla passione per il calcio. Da giovane ogni volta che giocava con gli amici indossava la maglietta con la scritta “San Francisco” che via via si usura e ciò che ne rimane visibile è il solo “cisco”. Grande appassionato di musica (Guccini, Dalla, De Andrè, De Gregori, Vecchioni sono la scuola italiana che lo forma) si lascia coinvolgere presto dal folk, un mondo nuovo ed inesplorato guidato anche dai racconti dei nonni sui partigiani, sulle storie al tempo della guerra ma anche dalle canzoni della madre, ex mondina.

Ma anche il viaggio è fondamentale in questa storia di vita, intrinseca di musica, fondamentale per Cisco fu quello che fece in solitaria in Patagonia, sul finire del 1996, che segnò profondamente il suo pensiero, inserendo un immaginario utopistico latinoamericano al suo modo di pensare tipico di un europeo occidentale.

L’incontro con i Modena City Rambles è invece nel febbraio 1992: viene a sapere di questo concerto a Carpi di una band che suona musica irlandese stile “The Pogues”. Da quel momento Cisco diventa, insieme ad Alberto Morselli, uno dei due cantanti dei Modena City Ramblers. Successivamente, con l’abbandono di Alberto, Cisco diviene l’unico cantante del gruppo. Con i Ramblers vende 700.000 dischi e colleziona oltre 1.200 date in Italia e in Europa. Cisco abbandona i Ramblers sul finire del 2005.

Nel periodo “solista” continua il suo viaggio e dà segno di una profonda maturazione personale, originalità stilistica e ricercatezza dei suoni, che passano da sonorità gitane a vere e proprie canzoni d’autore.

Sarà il concerto del 7 settembre al Parco dei Sette Frati sul Monte Peglia, l’occasione per Cisco di presentare il suo ultimo lavoro. Ad inizio 2019 Cisco intraprende una nuova avventura musicale: lavora ad un nuovo album che ha il titolo emblematico di “Indiani & Cowboy”. Fa parte di questo nuovo progetto musicale il viaggio negli Stati Uniti, per la precisione ad Austin nel Texas, per lavorare al disco insieme a Rick del Castillo, produttore americano, grande musicista, braccio sonoro di un regista di culto quale Robert Rodriguez. “Indiani & Cowboy” è un disco di frontiera in grado di raccogliere le contraddizioni della nostra società, capace di caricarsi sulle spalle temi cari a chi non riesce ad accettare quest’orda di cambiamento e di imbarbarimento, è rivolto al passato ma tocca il presente.

Appuntamento imperdibile, quindi, in programma per sabato 7 settembre: ingresso gratuito e punto ristoro/bar della Cantinetta Summer sempre aperto nel segno delle specialità tradizionali della Locanda del Borgo. Gli organizzatori ricordano che l’ingresso al Parco con le auto è interdetto: sono disponibili aree parcheggio appena fuori l’ingresso. Si raccomanda di non parcheggiare lungo la strada statale per non rischiare la rimozione delle auto.

Lo spirito della serata è quello che caratterizza da sempre questo luogo: rispettare la natura del parco e soprattutto godersi una serata sotto le stelle con la musica, quella buona. Una serata nel segno di “Libera” nello splendido scenario del Parco dei Sette Frati, frazione Ospedaletto di San Venanzo.

