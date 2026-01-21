Successo UmbriaCON: 31.000 presenze in tre giorni all'Umbriafiere - Tuttoggi.info

Una carica di quasi 31.000 presenze ha invaso la terza edizione di UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra. Per tre giorni, dal 16 al 18 gennaio 2026, l’Umbriafiere è stata un’esplosione di energia, divertimento e pure emozioni con un pubblico proveniente dall’Umbria e tutte le regioni d’Italia, specialmente dal Lazio, oltre che da 20 paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Croazia, Austria, Malta, Regno Unito, Grecia, Brasile, Cina e Giappone.

Un’edizione di successo e una crescita di presenze in tre giorni di Festival, con un incremento di +25% rispetto allo scorso anno se si considera che nel totale 2025 era compreso anche il concerto di Elio e le Storie Tese del giovedì sera. A partecipare sono state tutte le tipologie di pubblico e le diverse generazioni, dai bambini agli adulti comprese le scuole.

Grandi ospiti sono saliti sul palco di UmbriaCON ed hanno regalato incontri indimenticabili e spettacoli travolgenti: Giorgio Vanni & Ammiraglio Max, Anna Mazzamauro, Gigi e Andrea, Francesco Pannofino, Lorenzo Branchetti, gli Animeniacs, gli Oliver Onions, lo spettacolo Disneiamo.

Tanti gli artisti che hanno richiamato migliaia di fan regalando racconti, aneddoti, sorrisi e rilasciato firmacopie, con un’esplosione di pura energia e divertimento. Questi sono solamente alcuni dei nomi intervenuti: l’attesissimo illustratore giapponese di fama mondiale Mitsuhiro Arita, l’attrice che ha avuto una parte in Harry Potter Natalia Tena, Kevin Eastman co-creatore delle leggendarie Tartarughe Ninja, Simon Bisley, Sara Pichelli, gli youtuber Caverna di Platone, Sio e Fraffrog, Gabriele Dell’Otto, Alex Maleev, Massimo Bonfatti, Federic95ita, Dario Moccia e Davide Masella (Tomodachi Press), il doppiatore Pietro Ubaldi e tanti altri.

A colorare il Festival internazionale gli oltre 80 espositori del settore, mostre di fumetti, gli spettacoli dei cosplayer, dello Star Wars Club e le esibizioni di k-pop che hanno riempito ogni angolo di energia, passione e allegria.

«Fin dalla prima edizione di UmbriaCON ci siamo posti obiettivi ambiziosi, e in questa terza edizione lo erano ancora di più – commenta Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON –. Siamo estremamente felici dei risultati raggiunti, andati oltre le aspettative, e accogliamo con grande orgoglio un successo che non ci attribuiamo da soli, ma che ci viene restituito dal pubblico e dagli ospiti stessi: professionisti che desiderano tornare spontaneamente e che ci hanno lasciato feedback estremamente positivi. Con grande soddisfazione posso dire che siamo riusciti a centrare alcuni traguardi fondamentali. Il primo è stato quello di portare il mondo in Umbria: ospiti, professionisti, creator e realtà internazionali hanno scelto di esserci, riconoscendo il valore del progetto. Allo stesso tempo avevamo un secondo e altrettanto importante intento: portare l’Umbria nel mondo. Anche questo obiettivo è stato raggiunto, pur consapevoli di essere solo agli albori di un percorso più ampio e strutturato. La difficoltà maggiore che ci siamo trovati ad affrontare in questi anni è stata la crescita esponenziale degli eventi di settore. Il rischio di essere percepiti come uno dei tanti è sempre stato, e continua ad essere, altissimo. Proprio per questo abbiamo sentito la necessità di fissare un benchmark qualitativo molto elevato, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico che oggi si trova davanti a un’offerta spesso poco verticalizzata e poco identitaria. Tutto questo non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza e guardiamo già alla quarta edizione. UmbriaCON è il vettore di un progetto molto più grande e ambizioso, che vuole tradursi in iniziative civiche, sociali e culturali che iniziano a prendere forma».

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra a Umbriafiere, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia.

Il Festival UmbriaCON è stato un tripudio unico di arte, spettacolo e condivisione che ha appassionato tutte le generazioni, trasformando Umbriafiere per tre giorni in un mondo incredibile di cultura pop, fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay, musica e puro divertimento. L’appuntamento è al 2027 con la quarta edizione.

Luogo: Umbriefiere, Piazza Moncada, 1, BASTIA, PERUGIA, UMBRIA