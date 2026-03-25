Successo per "Esperienze di Vitae del Centro Italia". Oltre 800 presenze al grande banco d'assaggio di AIS - Tuttoggi.info

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Successo per “Esperienze di Vitae del Centro Italia”. Oltre 800 presenze al grande banco d’assaggio di AIS

Redazione

Successo per “Esperienze di Vitae del Centro Italia”. Oltre 800 presenze al grande banco d’assaggio di AIS

Mer, 25/03/2026 - 15:25

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Il mondo del vino è stato protagonista dell’evento “Esperienze di Vitae del Centro Italia”, tenutosi domenica 22 marzo a Perugia. Il grande banco d’assaggio dell’Associazione Italiana Sommelier, aperto al pubblico, si è dimostrato un appuntamento di successo con un totale di oltre 800 presenze. Professionisti, appassionati e operatori del settore si sono ritrovati presso l’Hotel Giò di Perugia per celebrare le migliori produzioni vinicole che hanno ottenuto almeno 90 punti su scala centesimale nella Guida Vitae AIS 2026.

I numeri registrati sono più che positivi: oltre 500 partecipanti tra soci AIS e appassionati del vino insieme a 300 produttori presenti con 409 etichette, 130 sommelier in servizio, 9 regioni coinvolte tra degustazioni ai banchi d’assaggio e la masterclass di approfondimento “Viaggio nella DOC Bolgheri”. A questi si aggiungono migliaia di visualizzazione sui canali social.

L’evento “Esperienze di Vitae del Centro Italia” si è confermato un momento di incontro significativo, animato da una forte comunanza di intenti e dalla volontà di rafforzare la rete di relazioni e sensibilità tra produttori e sommelier, così come tra esperti e appassionati. Un obiettivo ancora più rilevante in un contesto storico in cui il vino si trova ad affrontare difficoltà economiche e una comunicazione mediatica non sempre adeguata. È proprio su questa visione condivisa che si fonda l’evento e il successo registrato anche quest’anno a Perugia.

Ad essere protagoniste della manifestazione sono state le etichette del Centro Italia che hanno ottenuto i massimi punteggi nell’ultima edizione della Guida Vitae, il grande progetto redazionale dell’Associazione Italiana Sommelier che contiene le recensioni dei vini italiani su tutto il territorio nazionale. Quattro le classificazioni di maggiore valore: i “100 Grandi Vini”, che rappresentano le etichette “iconiche” dell’enologia italiana, riconosciute per il loro posizionamento e valore assoluto; i “100 Migliori Vini di Territorio” che celebrano l’espressione più autentica del terroir e del vitigno; i “100 Vini Valore/Prezzo” che propongono un equilibrio virtuoso tra qualità e accessibilità, sottolineando la sostenibilità anche economica del vino; i “100 Vini Innovativi/Rivelazione” che premiano il coraggio di chi sperimenta, valorizzando territori emergenti e nuove interpretazioni.

Grande è stato l’entusiasmo espresso dai produttori provenienti dalle 9 regioni, che hanno ritirato con orgoglio e soddisfazione gli attestati di pregio. Alla cerimonia di consegna, guidata dal giornalista RAI Gianluca Semprini, erano presenti: Sandro Camilli, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier; Andrea Stafisso, assessore allo sviluppo economico sostenibile e commercio del Comune di Perugia, Pietro Marchi, presidente di AIS Umbria e padrone di casa, Angela Di Lello, presidente di AIS Abruzzo; Tommaso Luongo, presidente di AIS Campania, Luca Manfredi, presidente di AIS Emilia, Francesco Guercilena, presidente di AIS Lazio, Adolfo Treggiari, presidente di AIS Romagna, Cristiano Cini, presidente di AIS Toscana, Alberto Levi, presidente AIS Valle d’Aosta.

Nel corso degli interventi, tutti hanno voluto ringraziare il mondo produttivo, sottolineando come «dentro una bottiglia di vino ci siano famiglie, storie, tradizioni, lavoro, innovazione e una cultura millenaria che appartiene a ogni territorio e all’Italia intera». È stata inoltre ribadita l’importanza di fare squadra, obiettivo centrale dell’evento “Esperienze di Vitae”, evidenziando come una comunicazione corretta contribuisca a rendere il mondo del vino e le sue eccellenze sempre più comprensibili e apprezzati.

Quest’anno l’evento ha inoltre messo in palio “un’Esperienza di Vitae” per far vivere ancora più da vicino tutto il lavoro, la passione e l’attenzione che caratterizza la produzione del vino. Il weekend per due persone presso una cantina resort in Umbria è stato vinto ad estrazione da un partecipante della regione Umbria.

L’evento si è svolto con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Camera di Commercio dell’Umbria, partner Only Wine Festival.

Luogo: Hotel Giò, Via Andreotto, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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