Successo di pubblico per Terni Comics, la fiera del gioco e del fumetto - Tuttoggi.info

Al Terni Comics ben 9 aree tematiche e numerose attività dislocate nel parco del Circolo.

Successo di pubblico da tutta Italia al Circolo Lavoratori Terni di Arvedi AST per la prima edizione di Terni Comics organizzata da Nel Grimorio e Geek Out, due associazioni di giovani ternani in collaborazione con il CLT e con l’attiva partecipazione delle associazioni ludico-culturali locali.

9 aree tematiche

Ben 9 le aree tematiche, numerose le attività dislocate nel parco del Circolo e nei suoi molteplici spazi, a partire dall’area Stage nella storica piazzetta CLT e dall’area Conferenze nella Biblioteca CLT Arvedi AST, dove si sono tenuti talk, panel ed eventi. Nell’area Boardgames, poi, sessioni di gioco da tavolo e di ruolo create per l’occasione.

Gremite anche l’area Videogames, con decine di console e cabinati arcade in free play per l’intera durata delle due giornate, e l’area Vendor e Foodtrack. Infine l’area Fantasyeval ha combinato la storia e la magia, con dimostrazioni di volo di falchi e gufi reali, artigianato a tema, grandi del trucco scenico (come Roberto Mestroni) e combattimenti di scherma dal passato con esaltanti duelli medievali.

Ospiti di richiamo nazionale

Numerosi ospiti di richiamo nazionale: Maurizio Merluzzo, youtuber e doppiatore tra i più amati dagli italiani, Moonryde e Pow3r, streamer dai numeri da capogiro su Twitch e e-sporters della Fnatic, e Grax, youtuber ternano. Hanno partecipato, inoltre, artisti del calibro di Claudio Castellini, disegnatore italiano che ha collaborato anche con MARVEL, Claudia Ianniciello, Michele Rubini, Fabio Ramacci, Luca Bonessi, Cristina Fabris, Andrea De Luca e tanti altri. Innumerevoli i content creator amati e seguiti dagli universi del gioco da tavolo, del gioco di ruolo e del cosplay.

Entrambe le giornate si sono concluse con emozionanti duelli di spade laser inscenati dai rispettivi club Star Wars di Terni e Perugia. Il pubblico ha partecipato attivamente a tutti gli eventi e alle attività del Terni Comics, in un luogo che ormai da 100 anni dimostra ancora una volta la sua capacità nel saper selezionare e offrire alla città eventi e servizi diversi tra di loro sia nei contenuti che nei target di riferimento grazie al lavoro dello staff Circolo Lavoratori Terni, e soprattutto grazie al costante contributo dell’azienda Arvedi AST.