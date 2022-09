Successo della Blue Band al Carcere di Spoleto, i detenuti ringraziano Fondazione CaRiSpo - Tuttoggi

E che dire dei Blue Band. Anche a loro un “infinito grazie” perché attraverso la loro esibizione non si sono ascoltate solo note, anzi, in quelle note è stato percepito un forte messaggio. “.

Non esistono sbarre se si ha libertà di pensiero”. Il cambiamento passa anche attraverso queste iniziative perché grazie all’arte c’è condivisione e non differenze di categorie”.

L’occasione ha voluto che un talentuoso fisarmonicista detenuto sia stato accolto come un “figlio artistico” dai ragazzi della Band, potendo partecipare anch’egli attivamente in alcune fasi all’interno del gruppo e questo è stato un momento magico anche per loro.

Un ringraziamento caloroso per la piacevole serata va al Direttore dell’istituto di pena, al Comandante e al Capo dell’Area educativa che ha riportato la Band a Maiano a distanza di alcuni anni.

È solo con l’incertezza che si può avere una certezza. Oggi è più matura l’idea di non essere uomini sbagliati. Questo è il coraggio di chi vuole dare un reale cenno di cambiamento alla propria vita.