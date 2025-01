Studioso e amante della sua città, Perugia piange Franco Ivan Nucciarelli

Amante della sua città, Perugia, di cui conosceva ogni angolo. Quella Perugia che oggi piange Franco Ivan Nucciarelli, iconologo, e per questo attento alla conservazione e alla valorizzazione di quelli che, ai più, apparivano come dettagli trascurabili.

Nucciarelli si è spento all’età di 82 anni. Laureato in Filosofia e poi in Lettere, ha seguito la carriera accademica, insegnando varie materie, tra le quali appunto Iconografia & Iconologia alla

Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia.

Tante le attività svolte in ambito culturale, sociale e politico (è stato anche consigliere comunale). Nucciarelli è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Guglielmo Giordano, membro del Consiglio Direttivo degli Amici della Musica di Perugia; presidente di AIM (Arte Italiana nel mondo), socio fondatore di Antiqua Mater, associazione per la diffusione della cultura italiana all’estero. Nuciarelli è stato anche giurato e pro rettore del Nobile Collegio della Mercanzia; confratello del Sodalizio Braccio Fortebracci; confratello del Venerabile Sodalizio di San Martino; consigliere e tesoriere dell’Associazione “Vivi il Borgo” per il

rilancio del Rione di Porta Sant’Angelo.