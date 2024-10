Studenti medie tornano nella "loro" Pierantonio a 17 mesi dal sisma | Inaugurata nuova sede scuola - Tuttoggi.info

E’ stata inaugurata ieri (8 ottobre) – ad oltre un anno e mezzo di distanza dal terremoto – la nuova scuola media di Pierantonio, la cui sede storica di Piazza XXV aprile è stata resa inagibile proprio dalle scosse del 9 marzo 2023.

I circa 50 studenti – dopo 17 mesi passati alla Mavarelli-Pascoli di Umbertide – sono tornati sui banchi della “loro” frazione. Il plesso è ora costituito da moduli prefabbricati colorati di giallo, sistemati nel giardino della materna di via Petrarca. Questi sono stati realizzati grazie ad un accordo quadro tra Comune e Protezione civile nazionale, per un costo di 310mila euro.

Sono tre le aule presenti in una struttura con tutti i comfort – impianti di rete, allarme e condizionamento invernale-estivo e sala polivalente – ma comunque temporanea: gli alunni, infatti, traslocheranno prima nelle elementari di via Matteotti e poi, quando i fondi per la ricostruzione daranno l’accelerata definitiva, nella rinnovata sede di Piazza XXV aprile.

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco Luca Carizia, la vice Annalisa Mierla, la dirigente scolastica Paola Avorio, l’assessore regionale Enrico Melasecche e il capo della Protezione civile regionale Stefano Nodessi Proietti.