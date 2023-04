Gli studenti di Piccione a scuola di legalità con gli agenti di Polizia

Il questore: "Impegnati nella promozione della legalità"

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha incontrato gli studenti della scuola primaria di Piccione dell’Istituto Comprensivo Perugia 15 per una lezione sul tema della legalità, della solidarietà, dell’amicizia e dell’inclusione Nel corso dell’incontro, il personale della Polizia di Stato ha interagito con i bambini delle classi terze e quarte, rispondendo alle numerose domande e avviando un dialogo improntato a stabilire un legame di fiducia e condivisione tra giovani ed Istituzioni, illustrando come apprezzare le diversità di ognuno e contrastare il fenomeno del bullismo e tutte le forme di discriminazione.

L’impegno per la sensibilizzazione

Agli incontri con i bambini, era presente anche un atleta delle Fiamme Oro che ha spiegato loro l’importanza delle attività motorie e sportive – risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell’ambito delle moderne Scienze dell’Educazione – e il loro contributo nella formazione, nei processi di apprendimento, nella maturazione della personalità, nella socializzazione e nel favorire la crescita come cittadini responsabili ed equilibrati. Le lezioni hanno riscosso grande interesse tra gli studenti, ma anche tra gli insegnanti presenti all’incontro che si sono detti entusiasti dell’aiuto fornito dai poliziotti. “La Questura di Perugia – sottolinea il Questore, Giuseppe Bellassai – è impegnata in prima linea nell’azione di promozione della cultura della legalità e di sensibilizzazione delle giovani generazioni per costruire un rapporto di fiducia tra Polizia di Stato e comunità”.