Studenti, cornice suggestiva per 9 laureandi del Dipartimento Economia UniPg

Nove, come detto, gli studenti, scelti tra i migliori di questa sessione di laurea, ammessi alla discussione in quello che è il luogo emblema della città capoluogo di Regione e che ha visto la presenza non solo di famigliari e amici degli studenti ma anche di passanti e turisti che hanno colto l’occasione per ascoltare alcune delle tesi.

Il titolo di neo dottore è stato conferito a Giulia Brunori, Chiara Giunta, Lorenzo Moretti, Lorenzo Ranocchiari, Francesca Palazzoni, Marco Petesse e Serena Petrucci, Francesca Tamburini e Agnese Toscano. Ecco di seguito alcune delle tesi, alle quali la Commissione, presieduta dal professor Marcello Signorelli, ha riconosciuto voti molto alti ed alcune lodi a dimostrazione dell’impegno e della ricerca fatta dagli studenti dell’UniPg.

Studenti, le Tesi e i Relatori

Giulia Brunori (Corso Economia e Management internazionale) ha discusso la tesi da titolo “Fattori determinanti della motivazione nelle P.M.I italiane: il caso di Colori Decora Srl”, relatore il professore Francesco Rizzi, docente della disciplina di HRM (gestione delle risorse umane). L’elaborato ha approfondito il tema della motivazione all’interno delle PMI a gestione familiare, fattore che non ha assunto ancora particolare rilevanza, verificando l’effettiva significatività di sei variabili proposte come determinanti della motivazione. La ricerca è stata fatta presso la Colori Decora Srl, azienda specializzata nella produzione di vernici e vendita di materiale edile, di piccola-media dimensione a gestione familiare.

Chiara Giunta (Corso Business administration) con la tesi “Il sistema delle garanzie e l’effettiva capitalizzazione delle PMI”, relatore il professor Filippo Ricardi, correlatore il professor Luca Bartocci. L’elaborato tratta del sistema delle garanzie nelle piccole e medie imprese, e di come queste influiscono nel calcolo del costo medio ponderato del capitale e nella determinazione della struttura finanziaria ottimale per l’impresa. Il mio relatore è il Professor Filippo Riccardi e il correlatore il Professor Luca Bartocci.

Lorenzo Ranocchiari (Corso Amministrazione aziendale) con l’elaborato dal titolo “La struttura finanziaria ottimale delle imprese: un modello di determinazione”. Relatore il professore Filippo Riccardi. La ricerca ha consentito di approfondire il problema della così detta “struttura finanziaria ottimale” dell’impresa, che si sostanzia nel trovare la risposta alla domanda: “a quanto debito dovrebbe fare ricorso l’impresa per finanziare le sue attività e i suoi investimenti?”. Infatti, la teoria della finanza d’azienda sostiene che esiste un livello di indebitamento ottimale per ogni impresa e che bisognerebbe tendere a quel livello per ridurre i costi e aumentare l’efficienza e il valore creato dall’azienda. E’ stato quindi elaborato un modello che cerca di trovare il livello ottimale di indebitamento. Elaborando dati reali relativi ad 11 settori economici (abbigliamento, automotive, energetico, etc.) si è constatato come le imprese italiane risultino strutturalmente sovra-indebitate rispetto al livello ottimale previsto dal modello. Pur tenendo conto dei limiti e imprecisioni di un modello, è stato analizzato quale sarebbe il maggiore valore economico ottenibile in media, per ogni settore analizzato, se le imprese riducessero il loro ricorso al debito, avvicinando la loro struttura finanziaria reale a quella ottimale.

Marco Petesse ha discusso la tesi sul Management e la dimensione organizzativa di un grande luogo di aggregazione, analizzando i caratteri, le tendenze e le prospettive nel caso delle stazioni ferroviarie. Relatore il professore Andrea Runfola.

La proclamazione di uno studente del Dipartimento di Economia alla Sala dei Notari

Serena Petrucci ha presentato l’elaborato “La struttura finanziaria delle piccole e medie imprese al tempo della crisi” (relatore il Professore Filippo Riccardi) attraverso il quale ha analizzato come le piccole e medie realtà, dal 2008 ad oggi, si siano finanziate in un momento di crisi. Una realtà che meriterebbe maggiore attenzione e tutela atteso che le PMI rappresentano il 97% della dinamicità europea.

Francesco Tamburini ha invece discussola tesi “Il Metaverso tra opportunità per i brand e sfide manageriali: tendenze e percezioni risultanti da una ricerca cross-sectoral”, con relatore il professore Andrea Runfola. Il neo laureato ha affrontato il concetto di Metaverso, descrivendo le tecnologie su cui esso si basa, per poi spiegare il collegamento tra il Metaverso ed il marketing. E’ stata effettuata anche un’analisi di dati secondari, raccogliendo informazioni sulla situazione attuale del Metaverso e, infine, è stata realizzata una ricerca intersettoriale mediante la creazione e somministrazione di un questionario a un campione di 150 persone, con conseguente elaborazione statistica dei dati ricavati per comprendere i vantaggi ottenibili dai brand e le sfide che le aziende che vogliono utilizzare il Metaverso devono affrontare.

Agnese Toscano (Corso di Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia) ha affrontato il tema “Finite Difference Methods for Option Pricing: the Operator Splitting Method and its implementation in Python”, relatore il professore Davide Petturiti. La tesi nasce dall’analisi di un articolo scientifico pubblicato sulla rivista “The Mathematics”, il quale descrive l’Operator Splitting Method (OS) come metodo per effettuare il pricing di opzioni, assumendo un modello a tempo continuo. In quest’ottica ho approfondito tale metodo, ricoprendo il caso di opzioni con più sottostanti, ed è stato implementato in Python, a differenza dell’articolo che utilizza Matlab. L’obiettivo è identificare il prezzo di una particolare tipologia di derivato: le opzioni.

A tutti i neolaureati le congratulazioni di Tuttoggi