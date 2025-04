Studentessa scomparsa da una settimana, corpo ritrovato in una valigia - Tuttoggi.info

Tragica scoperta oggi stesso (2 aprile) nel Comune di Poli (Roma). E’ stata infatti trovata morta Ilaria Sula, la 22enne studentessa di Terni scomparsa il 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo, all’interno di una grossa valigia.

La giovane era scomparsa in zona Furio Camillo a Roma dallo scorso 25 marzo, quando era uscita dall’abitazione condivisa con le sue coinquiline senza più farvi rientro. La 22enne studiava alla facoltà di Statistica all’Università La Sapienza.

L’allarme era stato lanciato dalle stesse coinquiline. Il telefono della ragazza risultava spento e il suo ultimo accesso su Whatsapp risaliva proprio al 25 marzo. Le ricerche si sono concluse proprio questa mattina con il tragico ritrovamento.

In stato di fermo il fidanzato. I pm della procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno ascoltando in queste ore in questura il giovane, un filippino di 23 anni. Le accuse sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La giovane, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa a coltellate in un appartamento della capitale, nel quartiere Africano.

Sarebbe stata anche l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche a incastrare il ragazzo. Il 23enne, secondo quanto si apprende, avrebbe utilizzato il telefono della giovane per postare storie sul suo profilo social.