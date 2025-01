Studente universitario scomparso a Perugia da venerdì mattina | Ricerche in corso - Tuttoggi.info

Uno studente universitario originario di Lanciano (in Abruzzo) – il 19enne Andrea Prospero – è scomparso a Perugia dalla tarda mattinata di venerdì (24 gennaio).

L’appello è scattato in queste ore sui social da parte della Cappellania scolastica della Curia di Lanciano, in contatto con la famiglia del ragazzo. “Mettiamo a disposizione il nostro canale di studenti e docenti per dare maggiore respiro alle ricerche” si legge nei vari post della comunità abruzzese.

Il 19enne frequenta il primo anno dell’Università di Informatica nel capoluogo umbro e i genitori non hanno ormai sue notizie da quasi 36 ore. A Perugia sono tuttora in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine e della Protezione civile