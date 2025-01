Studente israeliano accoltellato in centro storico - Tuttoggi.info

Secondo quanto riferito dalla Questura di Perugia, l'aggressione non sarebbe legata alla nazionalità della vittima

Un ragazzo poco più che diciottenne, di nazionalità israeliana e studente dell’Università per Stranieri di Perugia, è stato violentemente aggredito nella notte, in pieno centro storico a Perugia. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte quando il giovane sarebbe intervenuto per difendere una ragazza, durante una serata nei locali della zona.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, intervenuta sul posto dell’aggressione, il ragazzo sarebbe stato assalito da due uomini armati di coltello e bottiglia riportando ferite da arma da taglio alla testa e al torace. Trasportato in ospedale dal personale del 118, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Gli aggressori, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine in Via dei Cartolari, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce, ma gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per rintracciare i responsabili.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’aggressione non sarebbe legata alla nazionalità della vittima.