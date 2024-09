"Struttura datata di 20 mq, odore di muffa e manca pure sapone", è polemica sui bagni pubblici - Tuttoggi.info

I bagni pubblici del Loggiato Gildoni di Città di Castello ancora al centro del Consiglio comunale, con una interrogazione di Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica), che ha sì riconosciuto “il modesto passo avanti nell’accoglienza della nostra città, al quale mi auguro possa seguire quello dell’allestimento dei servizi igienici a piazzale Ferri” anche se “come biglietto da visita del centro storico il servizio non è certo dei migliori”.

L’esponente della minoranza non si è riferito tanto alla pulizia, “che rientra nei limiti del decoro ma proprio alla struttura che ospita il servizio, vetusta e datata, che non garantisce la privacy, con un odore di muffa dovuto alla collocazione nei sotterranei e con un lavabo per lavare i panni”.

“In questo contesto non certamente edificante, – ha aggiunto il capogruppo di Castello Civica – quello che salta gli occhi è l’entità economica dell’affidamento della gestione a Sogeco, per un importo di 16.075 euro più IVA per un periodo di 5 mesi e 4 giorni. E’ vero che c’è un potenziale servizio di portierato, con apertura e chiusura negli orari previsti, ma sicuramente spendere più di 3 mila euro al mese per tenere aperto un servizio di neanche 20 metri quadrati, senza una persona fissa, con esigenze di pulizia che non richiedono molto tempo e la completa assenza di prodotti per l’igiene personale mi sembra eccessivo”.

Il sindaco Secondi ha risposto spiegando di aver voluto dare un’accelerazione alla riapertura dei bagni del loggiato Gildoni – “una prima risposta all’esigenza molto sentita di garantire questo servizio nel centro storico soprattutto d’estate” – e che la soluzione di avvalersi di Sogeco fosse l’unica possibilità di garantire una tempestiva riattivazione. “Valuteremo più avanti – con una manifestazione di interesse pubblica – se sarà possibile selezionare un altro soggetto con offerta migliore. Parallelamente al completamento dei lavori sulla variante del Cassero saremo poi in grado di mettere a disposizione altri bagni pubblici, autopulenti, nell’area di piazzale Ferri, sui quali abbiamo già investito”.

“La gestione dei bagni a Palazzo Bufalini è sempre stata delicata – ha concluso il sindaco – perché appena aperti, storicamente, sono sempre stati oggetto di atti di vandalismo, che nel giro di poco tempo hanno messo fuori uso i servizi e costretto alla chiusura. Più volte abbiamo provato a garantire pulizia e vigilanza attraverso il volontariato ma non si è mai rivelata una soluzione ottimale per ovvi limiti. Ecco perché siamo ricorsi al contratto con Sogeco (prezzo predefinito già in sede di gara) e abbiamo dotato il loggiato Gildoni di un impianto di videosorveglianza, per svolgere un’azione deterrente”.

In sede di replica Lignani Marchesani ha ribadito le perplessità sul costo della gestione dei bagni pubblici del loggiato Gildoni, evidenziando che “ci sarebbero potute essere anche altre soluzioni, come l’affidamento ai gruppi di protezione civile, per garantire pari celerità di attivazione, ma costi più contenuti. Auspichiamo che almeno il servizio possa migliorare, almeno con la disponibilità di un po’ di sapone per le mani”.