Strumenti&Musica, concerto per Fisarmonica e Pianoforte con Samuele Telari e Lucrezia Proietti

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Venerdì 23 Novembre in occasione della terza giornata di Strumenti&Musica Festival – Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” 2018, dalle ore 21.00 nel suggestivo Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi si terrà il Concerto Inaugurale del Festival.

La serata sarà interamente dedicata alla musica d’autore: sulle note di Mendelssohn, Sciarrino, Berio, Molique e Piazzolla si snoderà l’interpretazione per fisarmonica e pianoforte dei musicisti Samuele Telari e Lucrezia Proietti.

I brani eseguiti saranno: Luciano BERIO, Sequenza per fisarmonica, Salvatore SCIARRINO, Anamorfosi per pianoforte, Felix MENDELSSOHN, Andante e Rondò capriccioso in mi minore op.14, Bernard MOLIQUE Dai Six caractéristique Pièces op.61. Astor PIAZZOLLA Escualo, Ave Maria, Jeanne y Paul entrambi per fisarmonica e pianoforte .

Nel corso della serata si svolgerà, inoltre, la premiazione con esecuzione in prima assoluta delle opere vincitrici del 2° Concorso di Composizione “Città di Spoleto” indetto grazie anche al contributo dell’ACEP, UNEMIA ed Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM.

Ad aggiudicarsi il primo premio vinto ex aequo sono stati Corrado Rojac, con il brano per fisarmonica “Coniugazione del sublime III (le vesti di Giuda)” e Yuya Takano, Iris (for the Left hand alone) per pianoforte. I brani dei due concorrenti vincitori sono stati selezionati dalla giuria costituita da Fabrizio De Rossi Re (Presidente), Lucrezia Proietti e Marco Gatti.

Ricordiamo che la X edizione di “Strumenti&Musica Festival”, Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” 2018 è stata organizzata dall’Associazione Culturale “Italian Accordion Culture” (Premiere Voting Member della CIA Imc-Unesco) in partnership con la Regione dell’Umbria, con il patrocinio e il contributo del Comune di Spoleto, del Consorzio di Bonificazione Umbra e con il contributo della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa