Stroncone, il Comune dà in adozione le aree verdi - Tuttoggi.info

Il Comune di Stroncone ha pubblicato il bando finalizzato all’adozione delle aree verdi.

L’avviso è riservato a ditte individuali, cooperative, consorzi, associazioni di categoria, circoli, istituti di credito e privati cittadini.

La manutenzione del verde in forma volontaria garantisce in cambio l’autorizzazione alla posa sull’area di un cartello finalizzato alla sponsorizzazione dell’attività interessata. Le aree individuate dal Comune sono il parco della Passeggiata, il parco di Madonna del Colle, le aiuole, i parcheggi, la rotonda della zona industriale di Vascigliano e le aiuole spartitraffico al bivio di Colmartino. Inoltre il parco ”ex laghetto“ ai Prati di Stroncone, il parco in vocabolo Piane e l’area parcheggio delle scuole elementari di Vascigliano.

L’eventuale accordo con chi aderirà al bando durerà 3 anni e sarà rinnovabile alla scadenza, rispettando sia i luoghi che alcuni criteri stabiliti dall’amministrazione per la piantumazione di specie arboree. Saranno infatti da preferire quelle autoctone, che, oltre alla naturale capacità di adattamento alle condizioni ambientali, fungono da elemento di collegamento tra il verde costruito dall’uomo e quello naturale del paesaggio circostante.

I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono la rusticità, ossia la capacità di adattarsi a una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei vegetali, e il basso livello di manutenzione. Il progetto di sistemazione dell’area dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui l’area è inserita, nonché rispettare le norme, ove richiesto, di circolazione e sicurezza stradale. I soggetti affidatari dovranno effettuare a proprie cure e spese l’allestimento e la manutenzione delle aree verdi con l’esonero dal pagamento degli oneri comunali sulla pubblicità per tutta la durata dell’accordo. Le domande devono pervenire al Comune entro il 22 settembre.