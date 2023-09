Stravalnerina, vincono Fragiacomo e Ribigini che stabiliscono i nuovi record della corsa - Tuttoggi.info

In 147 alla partenza della corsa da Ferentillo, con lo start dato dal vicesindaco Massimiliano Costantini. Gli atleti hanno attraversato Montefranco per poi dirigersi verso l'arrivo ad Arrone.

Due record battuti alla 9° edizione della Stravalnerina, corsa nazionale Fidal sulla distanza di 10 km organizzata da #iloverun Athletic Terni con il contributo della Fondazione Carit.

In 147 alla partenza della corsa da Ferentillo, con lo start dato dal vicesindaco Massimiliano Costantini. Gli atleti hanno attraversato Montefranco per poi dirigersi verso l’arrivo ad Arrone.

Classifica maschile

Al primo posto, tra gli uomini, Federico Fragiacomo della Trieste Atletica, che ha stabilito il nuovo record della corsa (31:06). Al secondo e al terzo posto Thomas Sorci e Jean Marc Diomande (#iloverun Athletic Terni).

“Ero partito piano per far girare le gambe ma inizialmente non avevo grosse sensazioni”, ha dichiarato Fragiacomo. “Alla fine è andata bene. Sono contento di aver vinto e anche di aver stabilito il nuovo record della corsa”.

Classifica femminile

Per quanto riguarda la classifica femminile, invece, Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia) ha tagliato il traguardo con un tempo di 36:02. Seconda Fabiola Cardarelli (#iloverun Athletic Terni) e terza classificata Emanuela Varasano (Assi Giglio Rosso Firenze) in 41:16.

“Sono felice di aver partecipato: è stata una bella gara su un percorso abbastanza veloce con salite fattibili. Ho tenuto un’andatura tranquilla, senza spingere più del dovuto; sono contenta della vittoria e di aver stabilito il nuovo record della manifestazione”, ha affermato Laura Ribigini.