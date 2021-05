Strappa collana a eugubina in pieno giorno, poi la fuga - Tuttoggi

E' successo nei pressi della Chiesa di San Francesco, la cittadina aveva da poco fatto un'offerta alla donna, che le si è avvicinata con la scusa di un abbraccio

Brutta avventura per un’eugubina, giorni fa, nei pressi della chiesa di San Francesco, subito dopo aver dato un’offerta ad una donna che le aveva chiesto l’elemosina.

Quest’ultima, infatti, con la scusa di voler ringraziare la generosa passante, si è infatti avvicinata con l’intento di abbracciarla (con un evidente secondo fine), ricevendo però un netto rifiuto dall’eugubina.

All’inaspettato diniego la donna si è quindi avventata sulla cittadina con uno scatto fulmineo, strappandole di dosso la collana e dandosi alla fuga altrettanto velocemente.

Inevitabile la denuncia ai carabinieri di Gubbio, che stanno ancora indagando per rintracciare la ladra fuggitiva. Non è la prima volta che in città alcuni malviventi, con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, si avvicinano a cittadini (spesso anziani) per sfilare loro portafogli o collane.