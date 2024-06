Strane voci e fruscii all'esame per la patente, donna sorpresa con telefono e telecamera nascosti - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Perugia all'Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile, la donna riprendeva con la telecamera le domande del test e tramite telefono riceveva le risposte da un complice

Il personale della Motorizzazione, sentendo più volte voci e fruscii, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che ha sottoposto a controllo la persona indicata, trovata in possesso di due telefoni cellulari ed un dispositivo elettronico.

Quest’ultimo, verosimilmente, attraverso un piccolo foro, consentiva alla donna di riprendere con la telecamera le domande del test e ricevere, tramite un altro telefono, le risposte esatte ai quiz da parte di un complice all’esterno della struttura, allo stato ignoto.

Accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito, la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. I telefoni e il dispositivo utilizzati, invece, sono stati sottoposti a sequestro.