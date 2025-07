Strage di via D'Amelio, anche l'Umbria ricorda il sacrificio di Borsellino e cinque agenti - Tuttoggi.info

“Nel ricordo di Paolo Borsellino, a trentatré anni dalla strage di via D’Amelio, si rinnova per le istituzioni e per tutti i cittadini il dovere di ispirarsi ai valori che hanno guidato ogni gesto della sua vita: integrità, sobrietà e senso del dovere verso il bene comune”. Lo afferma la presidente della regione Stefania Proietti, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta – Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli.

“Paolo Borsellino – prosegue la presidente – ha incarnato un’idea alta e rigorosa di servizio allo Stato. Una testimonianza tenace, fatta di coerenza e di profonda consapevolezza delle proprie responsabilità. Ricordarlo oggi significa riaffermare che la dedizione alla Repubblica non è fatta di parole, ma di comportamenti esemplari, di serietà, di capacità di anteporre l’interesse collettivo a ogni tornaconto personale”.

Il messaggio che proviene dalla figura di Borsellino – sottolinea la presidente Proietti – conserva intatta la sua forza: “Ci ricorda che si può servire lo Stato con onore anche nelle condizioni più difficili. Che si può essere fedeli alle proprie convinzioni senza clamore, senza concessioni alla visibilità, senza rinunciare mai alla dignità del proprio ruolo”.

Nel sottolineare l’impegno della regione Umbria nel promuovere una cultura fondata sulla responsabilità, sull’etica pubblica e sul rispetto delle istituzioni, la presidente conclude: “L’esempio di Paolo Borsellino continua a parlarci e ci chiede, come rappresentanti delle istituzioni, di essere ogni giorno all’altezza del compito che c’è stato affidato. È questo il tributo più autentico che possiamo offrire alla sua memoria”.