Strafoligno, decima edizione stellare: tanti big e 650 iscritti da tutta Italia

“Foligno città a vocazione sportiva”

Soddisfatto l’assessore con la passione della corsa, Marco Cesaro, a portare i saluti del Comune: “Ci teniamo a fare i complimenti per i risultati. L’Atletica Winner si conferma all’altezza della situazione e Foligno è sempre di più una città a vocazione sportiva. Il nostro impegno è alto e ci sono diversi progetti in corsa, a partire dagli interventi alla struttura dello stadio“. Fusaro ha quindi ricordato tutti gli appuntamenti della stagione, dal trailer del Monte aguzzo del 29 luglio, al secondo meeting “Giuseppe Tomassoni” del 28 agosto, fino al 16 ottobre, per la mezza maratona.

Attrazione da tutta Italia

“Sarà una gara di qualità – ha detto il direttore tecnico dell’Atletica Winner, Fabio Pantalla – dei 650 iscritti 98 sono le società e 52 fuori regione. Dell’Atletica Winner sono 180“. La partenza sarà scaglionata in base ai tempi: alle 20.30 donne e uomini con personali superiori ai 42′. Alle 21.30 gli altri.

Come cambia la viabilità per la Strafoligno

Emanata, per l’occasione, un’ordinanza sulla viabilità. In particolare verrà sospesa la circolazione, dal passaggio del primo concorrente fino al passaggio dell’ultimo concorrente, lungo tutto il seguente percorso: via Passeggiata dei Canapè – via Madonna delle Grazie, via Ciri – via Bolletta – via Garibaldi – via Umberto I – via Oberdan – via Chiavellati. Sarà vietata la sosta con rimozione dei veicoli il 24 giugno, nelle seguenti vie e orari: via Passeggiata dei Canapè, via Madonna delle Grazie, via Ciri, via Umberto I ( tratto da via Piermarini a via Oberdan ), dalle 16 alle 24; via Bolletta – via Oberdan (tratto da Via Umberto I a Corso Cavour), via Chiavellati dalle 17 alle 24; via Umberto I ( tratto da via Garibaldi a via Piermarini ) e via Garibaldi dalle 18 alle 24.

Divieto di transito

Sarà istituito il divieto di transito eccetto per i residenti e/o autorizzati all’interno del centro storico il 24 giugno dalle 20 alle 24 con sbarramenti nelle seguenti intersezioni: incrocio Via Madonna delle Grazie – Via S.Maria Infraportas; intersezione viale Firenze – Ponte della Liberazione; intersezione Via XX Settembre – Via F. Ciri; intersezione Via Gentile da Foligno – Via IV Novembre; intersezione Via Bolletta – Via Garibaldi; intersezione Via Umberto I – Via Oberdan. Durante il periodo di sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è vietato a tutti i conducenti di veicoli immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti sono obbligati ad arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale.