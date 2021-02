Strade, via a nuovo piano di manutenzioni - Tuttoggi

Da aprile partirà una nuova stagione di manutenzione delle strade, individuate le linee di finanziamento ed avviato l'iter per le gare

Da aprile partirà una nuova stagione di manutenzione delle strade. Proprio in questi giorni si sono infatti concluse le riunioni con i tecnici dei lavori pubblici e sono state valutate le moltissime criticità riscontrate e segnalate sulle strade comunali. Al tempo stesso sono state individuate le linee di finanziamento.

Le strade interessate

Il programma più immediato prevede interventi su Via Murri, Via Pasteur, Strada di San Rocco, Via Merlino di Filippo, Strada di Morgnano; Via Masi, via Villaglori, via Pizzutella, piazza Pizzutella (Collescipoli); Via Narni (tutta); Via Terra Majura, via Angelo Cesi (Cesi – tratti ammalorati); Papigno, Torreorsina, Collestatte (per interventi puntuali); Via Carducci, tratti della strada Marattana/Via Vanzetti; Via dell’Aquila; asse Cerqueto/Colli; Strada della Ferrovia; Via di Croce Santa, via del Vescovado.

L’iter

A breve si procederà alla predisposizione delle documentazioni di gara, alle gare stesse e all’assegnazione degli appalti, così da far partire i lavori dalla seconda metà di aprile, quando le condizioni meteo saranno più adatte. Nel complesso per il 2021 si prevedono interventi su una superficie più ampia rispetto a quella di 100mila metri quadrati interessata da manutenzioni nel 2020.

“Sappiamo benissimo – dice l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – che c’è ancora tanto da lavorare e che i cittadini richiedono giustamente moltissimi interventi”. “Per questo gli uffici vengono costantemente informati di nuove e ulteriori situazioni che necessitano interventi di manutenzione. Queste situazioni saranno tutte valutate per predisporre interventi non appena saranno individuate ulteriori linee di finanziamento aggiuntive di tipo regionale e/o statale, sperando che ci saranno”.