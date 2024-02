Strade di Sant'Anatolia, lavori in dirittura d'arrivo ma ce ne saranno altri - Tuttoggi.info

Il punto della situazione è stato fatto durante un incontro che si è svolto alla presenza della presidente della Provincia

A Sant’Anatolia di Narco lavori in dirittura d’arrivo a breve mentre altri sono pronti a partire. Il punto della situazione è stato fatto durante un incontro che si è svolto nel piccolo comune della Valnerina alla presenza della presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, affiancata dalle consigliere provinciali Erika Borghesi e Letizia Michelini, alla presenza del sindaco Tullio Fibraroli e del tecnico della viabilità Fabio Remigi.

Si è parlato anche del passaggio del Giro d’Italia previsto a maggio, che attraverserà varie parti dell’Umbria, Valnerina compresa.

“La nostra priorità è avere strade fruibili e sicure – ha detto la presidente Proietti –, per questo continuiamo a mantenere alta l’attenzione su tutta la viabilità di nostra competenza, ascoltando le richieste dei Comuni e impegnandoci al massimo per risolvere le criticità segnalate”. Per quanto riguarda i cantieri in corso, come confermato da Remigi, nel mese di aprile la Provincia terminerà i lavori di ripristino dei ponti situati lungo la Sp 471 di Sant’Anatolia di Narco e la Sp 470 di Poggiodomo, strade che collegano Sant’Anatolia a Monteleone di Spoleto.

Soffermandosi poi sul passaggio del Giro d’Italia, la presidente ha confermato la piena disponibilità dell’Ente ad eseguire manutenzioni ad hoc, tra cui il taglio dell’erba, la sistemazione della segnaletica e bitumature sui tratti più ammalorati, per eliminare dal percorso interessato dalla corsa le principali criticità: “La programmazione dei lavori della Provincia – ha proseguito Proietti – esula dal percorso del Giro d’Italia, in quanto non è facile sapere in anticipo le strade dove transiteranno i ciclisti, ma valuteremo bene dove intervenire per migliorare la rete stradale e garantire la sicurezza della circolazione. Non bisogna, poi, dimenticare che il passaggio del Giro rappresenta un biglietto da visita per tutto il territorio, una grande occasione di visibilità e promozione che ci consente di dare lustro ai nostri eccezionali paesaggi”.

Sulla stessa linea, la consigliera Borghesi, delegata alla viabilità, ha illustrato un altro intervento che conferma l’impegno dell’Ente sul fronte della sicurezza stradale: “Prima dell’estate – ha detto – partiranno i lavori del progetto denominato ‘Area Interna Valnerina: Sp 471/1 di Sant’Anatolia di Narco’. Tali interventi, per un importo di oltre 455 mila euro, andranno a migliorare le condizioni di sicurezza della strada dal km 0+000 al km 19+085. I lavori più significativi riguardano l’allargamento della viabilità in corrispondenza del tornante situato poco prima del centro abitato di Sant’Anatolia di Narco e la protezione della curva posta al km 0+450, con installazione di nuova barriera di sicurezza prodotta con legno lamellare di conifera ed acciaio tipo corten”.

Un progetto accolto con soddisfazione dal primo cittadino del borgo: “L’allargamento della sede viaria – ha precisato Fibraroli –, oltre a garantire maggiore sicurezza per veicoli e pedoni, agevolerà la manovra dei pullman che quotidianamente si occupano del trasporto scolastico. Incontri come questo sono utili per monitorare la situazione e intervenire in base alle necessità del territorio”.

Il progetto delle “Aree interne” andrà a migliorare la viabilità nei pressi dell’Istituto omnicomprensivo statale Cerreto di Spoleto – Sellano, situato a pochi passi dal Municipio. Una realtà accogliente e vivace che grazie a un’ampia offerta formativa ospita bambini e ragazzi non solo del posto ma anche dei Comuni limitrofi. All’interno del plesso scolastico si trova anche l’Istituto tecnico agrario statale delle Valnerina, dove la Provincia di Perugia eroga i servizi in relazione alle proprie competenze sulle scuole superiori. L’incontro dei rappresentanti delle due istituzioni si è concluso proprio con una visita all’interno della scuola, con una calorosa accoglienza da parte della vice dirigente scolastica Rossana Donati, che con entusiasmo ha illustrato le tante attività della scuola e mostrato laboratori e spazi all’avanguardia per le esigenze dei ragazzi.