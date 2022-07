Strada provinciale 243, via ai lavori di messa in sicurezza | Sarà riaperta dopo oltre 10 anni - Tuttoggi

Oltre a questo cospicuo finanziamento, la Provincia ha stanziato nel triennio 2021-2023 altri 916.900 euro per consentire interventi su altre strade del territorio gualdese. Alcuni di questi sono già iniziati, mentre altri partiranno a breve e interesseranno le strade provinciali nelle zone di Valsorda, San Pellegrino, Caprara, Voltole, Piagge, Pieve di Compresseto e Poggio (per un totale di 730.900 €). A questi lavori, inoltre, vanno aggiunti anche quelli in programma sulla Strada Regionale 444 Subasio, che collega Gualdo Tadino ad Assisi, per la quale la Provincia ha stanziato 186.000 euro.

“Ringrazio la Provincia di Perugia – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – per le tante risorse stanziate verso Gualdo Tadino, che consentiranno di effettuare importanti interventi per la viabilità. Ciò testimonia la grande sinergia esistente tra la nostra Amministrazione Comunale e la Provincia di Perugia. In questo difficile momento che stiamo attraversando, con continui rincari di materie prime e materiali, effettuare questo tipo di interventi sulle strade del nostro territorio non è una cosa affatto scontata”.