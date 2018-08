Strada Protte – Beroide, ok al progetto definitivo | Lavori in primavera

share

Dovrebbero iniziare nella prossima primavera i lavori di sistemazione della strada comunale che collega Protte a Beroide, un intervento atteso da anni. Dopo lo stanziamento di oltre 500mila euro nei mesi scorsi, con il progetto elaborato sotto la precedente Giunta comunale che era stato finanziato dalla Regione Umbria, ora la nuova Giunta guidata da Umberto De Augustinis ha approvato il progetto definitivo.

La proposta di deliberazione è stata presentata dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni (nello stesso ruolo anche nella passata amministrazione comunale). Il progetto definitivo prevede la riqualificazione, con miglioramento della sicurezza e funzionalità, della strada comunale nel tratto Protte – Beroide. Il progetto sarà presentato nei prossimi giorni alla Regione Umbria per l’approvazione del progetto esecutivo, propedeutico alla gara per assegnare i lavori. Gli interventi dovrebbero iniziare la prossima primavera.

Già in graduatoria tra le proposte progettuali all’interno del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 – Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.2. – Intervento 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”, il progetto sarà finanziato con le risorse aggiuntive disponibili per i Comuni che fanno parte del “cratere”.

I lavori di messa in sicurezza, che riguardano un rettilineo di circa 4 km, prevede il rifacimento e la pavimentazione del manto stradale, l’istallazione di guardrail e l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale. La proposta progettuale è stata finanziata per la sua interezza per un importo pari a 563.794 euro.

