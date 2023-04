Strada per Ponte Valleceppi, nuovi lavori: così cambia il transito

Il cantiere nel secondo tratto dal 26 aprile, le disposizioni per consentire le lavorazioni in notturna

Prenderanno il via mercoledì 26 aprile i lavori per la ricostruzione del secondo tratto di strada Perugia-Ponte Valleceppi, nella parte ricompresa tra via dei Ciclamini e via Arno.

Per consentire la realizzazione delle opere in notturna, ossia dalle 22 alle 6, sono stati adottati alcuni provvedimenti sulla circolazione, con ordinanza 710 dell’11 aprile.

Il provvedimento stabilisce dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, con orario dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, quanto segue:

-divieto di transito disciplinato da idonea segnaletica notturna di pericolo e personale incaricato dalla ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale in strada Perugia Ponte Valleceppi, nel tratto compreso fra via dei Ciclamini e via Arno, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

-in deroga ai provvedimenti precedenti è consentito il transito ai veicoli di soccorso e ai veicoli dei residenti nei tratti interdetti.