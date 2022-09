'Strada della Bianca' "dissestata e pericolosa", scatta interrogazione dopo incidenti - Tuttoggi

“La ‘strada della Bianca’ è dissestata e pericolosa: l’amministrazione intervenga prima possibile”. A richiederlo con una interrogazione sono i consiglieri del Gruppo Lega Sabina Venturi e Michele

Carini, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini e dopo un incidente che ha coinvolto una ragazzina di 9 anni, caduta dalla bicicletta a causa di una buca, rompendosi un braccio.

La strada della Bianca, che collega Carbonesca a Colpalombo, è infatti frequentata da decine di famiglie e si trova in uno stato di totale dissesto, “tale da rendere pericolosa – aggiungono i firmatari del documento – la circolazione in auto o in bici sulla strada, come purtroppo è stato dimostrato da alcuni incidenti nei mesi scorsi“.