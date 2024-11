Strada chiusa tra Valfabbrica e Pianello | Caduti frammenti dalla volta della galleria - Tuttoggi.info

I tecnici ANAS sono al lavoro per verificare l'entità dei danni e procedere con le opere di ripristino necessarie alla riapertura

La strada statale 318/var “di Valfabbrica” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Perugia tra gli svincoli di Valfabbrica e Pianello, per consentire gli interventi di ripristino in seguito al distacco di alcune porzioni del rivestimento superficiale dalla volta della galleria San Gregorio.

Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Pianello.

