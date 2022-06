"Storie in Comune", a Guardea il festival del libro per i piccoli lettori - Tuttoggi

Protagonisti della giornata i bambini, che potranno scoprire nuovi libri, incontrare scrittori come Arjuna Cecchetti, illustratori come Davide Bisi. La magia della lettura ad alta voce conquisterà i presenti, che dovranno mettersi in gioco nei laboratori e nelle divertenti attività creative.

A organizzare l’evento la Libreria Storie a Colori, le case editrici Pulci Volanti e Dalia, con il sostegno del Comune di Guardea, in collaborazione con Cipss cooperativa sociale.

Programma