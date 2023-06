Storie di gatti, di nuvole e di carote, a Foligno l'arte di Nicoletta Costa - Tuttoggi.info

Dal 6 giugno all'8 settembre l'allestimento sarà visitabile negli orari di apertura della Bibilioteca ragazzi

Il 6 giugno alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “Storie di gatti, di nuvole e di carote. L’arte di Nicoletta Costa” a Foligno, in Biblioteca ragazzi, con una piccola sezione anche in Biblioteca centrale.

L’esposizione, che ha già ottenuto grandi riscontri a Todi lo scorso mese durante il festival Libri in Scena, raccoglie oltre 40 disegni originali della nota illustratrice e scrittrice per l’infanzia Nicoletta Costa, creatrice di personaggi amatissimi dai bambini come Giulio Coniglio, Nuvola Olga e tanti altri. La mostra seleziona e racconta l’evoluzione artistica dell’illustratrice, che ha pubblicato più di 600 albi illustrati in tutto il mondo, in una carrellata che va dai primi lavori fino alle illustrazioni più recenti.

In occasione dell’inaugurazione della mostra i bibliotecari accoglieranno i piccoli visitatori e le loro famiglie con letture e laboratori, negli spazi colorati della Biblioteca ragazzi, dove si trovano tantissimi libri che possono essere consultati e sfogliati in autonomia, oltre che presi in prestito.

La mostra Storie di gatti, di nuvole e di carote è organizzata e promossa tramite il lavoro di squadra degli assessori Decio Barili, Agostino Cetorelli e Paola De Bonis, in collaborazione con la Biblioteca comunale, l’Ufficio delle Politiche Familiari, e il Servizio Asili Nido – Alta Formazione.

L’allestimento sarà visitabile fino all‘8 settembre negli orari di apertura della Biblioteca ragazzi di Foligno, in Piazza del Grano con accesso dal Vicolo del Quattrocento, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 13.

Durante il periodo di apertura saranno organizzati laboratori creativi e letture di libri di Nicoletta Costa. Le attività saranno via via comunicate dalla Biblioteca comunale (https://www.comune.foligno.pg.it/biblioteca-ragazzi/).