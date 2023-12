"Stop parcheggi a pagamento per i bevanati"

Quattrocento firme per chiedere parcheggi gratuiti per i residenti, l'istituzione della mezz'ora gratuita: "Subito in consiglio comunale"

Oltre 400 firme per chiedere un cambiamento della politica dei parcheggi. Siamo Bevagna interviene e presenta la petizione per chiedere un profondo cambiamento nella politica dei parcheggi e della viabilità. Mario Lolli, Andrea Nardeschi e Mirco Ronci denunciano un progressivo spopolamento del centro storico: “La scelta politica di fare tutti i parcheggi a pagamento a ridosso di Bevagna, la mancanza in alcune aree di parcheggi e servizi per i residenti, l’inaccessibilità del centro, l’eccessiva rigidità della ZTL, hanno prodotto un’accelerazione all’abbandono del centro storico da parte di abitanti, servizi e attività commerciali, oltre alla perdita progressiva della nostra identità, proposta come modello di stile di vita elegante e al tempo stesso genuino, armonioso e sereno, un sano simbolo comunitario e di relazione con il tempo e la bellezza, chiamato da De Rita, già direttore del Censis, “Bevagnizzazione”“, dicono.

Le problematiche

Da qui il rilancio in merito ad una serie di problematiche individuate: la sparizione del Quadro strategico di valorizzazione del centro storico, il Prg che cancella il vincolo paesaggistico in zona Sant’Anna prevedendo una nuova urbanizzazione fuori dalle mura cittadine. “Un nuovo centro di attrazione – dicono – chiamato Bevagna2 che sarà il colpo di grazia che segnerà lo spopolamento del commercio e dei servizi verso ambiti più abitati, aprendo all’occupazione occasionale del centro storico da parte di stranieri e business turistico, politiche ben note in tutta l’Umbria, a discapito di un centro che perderà la sua anima di vivibilità e diventerà un mero museo turistico senza vita”.

Le richieste

Da qui le richieste: tutti i parcheggi a pagamento diventino gratuiti per i cittadini di Bevagna e per le lavoratrici e i lavoratori del centro storico; istituzione della mezz’ora gratuita per tutti i cittadini e i visitatori che vorrebbero recarsi nel centro storico per acquisti; parcheggi gratuiti nel weekend e nei giorni festivi; implementare il piano parcheggi nel centro storico con nuovi parcheggi a norma di legge. Tra le richieste anche quella di mettere gli argomenti di discussione all’ordine del giorno del consiglio comunale.

“Per mantenere la nostra identità e contrastare la turistificazione è essenziale migliorare l’abitabilità del centro storico di Bevagna“, dicono i consiglieri.