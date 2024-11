Stop mezzi pesanti a Strettura, interventi su un ponte della Flaminia

Problemi ad un ponte lungo la Flaminia, tra Terni e Spoleto. Anas, in seguito alle attività di verifica e di controllo periodico sui ponti e viadotti della rete gestita, anche in applicazione delle Linee Guida ministeriali, ha istituito, temporaneamente, lungo la strada statale 3 “Flaminia” il senso unico alternato per i veicoli leggeri ed il divieto di transito ai veicoli pesanti in prossimità del ponte ad arco situato al km 112 della strada statale, in località Strettura fra Terni e Spoleto.

Ulteriori controlli

Oggi si sono svolti ulteriori controlli tecnici approfonditi, a seguito dei quali si è reso necessario mantenere le limitazioni alla circolazione, disposte ieri in serata, nelle more dell’esecuzione di un intervento di ripristino per il quale è già stata avviata l’attività progettuale.

I percorsi alternativi

Di seguito la viabilità alternativa per i soli veicoli pesanti: Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3.5 t, provenienti da Terni e diretti a Spoleto si consiglia l’uscita a Terni est e di proseguire sulla SS 209 “Valnerina”. Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3.5 t provenienti da Foligno e diretti a Terni, si consiglia di uscire in località Eggi, proseguire sulla SS 685 in direzione Norcia e in prossimità di Sant’Anatolia di Narco proseguire sulla SS209 “Valnerina”.