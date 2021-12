“Stop and Go” di Rai 2 ha fatto tappa a Todi - Tuttoggi

Condotta da Marco Mazzocchi affiancato dalla bravissima Sofia Bruscoli, la trasmissione sta toccando alcune delle più belle zone d’Italia

Ha fatto tappa nei scorsi giorni a Todi la trasmissione di Rai 2 “Stop and Go” dedicata ai temi della mobilità sostenibile e della qualità della vita e del paesaggio. L’edizione 2021-2022 di “Stop and Go”, condotta da Marco Mazzocchi affiancato dalla bravissima Sofia Bruscoli, sta toccando alcune delle più belle zone d’Italia con città incantevoli e paesaggi mozzafiato.

Le riprese del programma si sono incentrate sul Centro Storico di Todi, sul percorso ciclopedonale del Furioso e sulla bellezza delle zone circostanti il Fiume Tevere, toccando punti di interesse enogastronomici e luoghi di oservazione suggestivi.

La trasmissione andrà in onda tra qualche settimana di Sabato pomeriggio su Rai2 e sarà un’altra grande occasione di visibilità per Todi.

L’Assessore Ranchicchio, a nome dell’Amministrazione Comunale, esprime grandissima soddisfazione per la scelta della produzione di Stop and Go di scegliere Todi per questa puntata e ringrazia tutte le Associazioni, le Aziende ed i privati cittadini che si sono messi a disposizione per la perfetta riuscita delle riprese.