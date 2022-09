Stop alla caccia, la Regione si costituisce davanti al Tar

Nel prendere atto del decreto monocratico (n. 119/2022) del presidente del Tar Umbria, la Regione Umbria si costituisce in giudizio “chiedendo la revoca del decreto stesso e presentando istanza di anticipazione dell’udienza in Camera di Consiglio, fissata per il 4 ottobre 2022”.

La mancata presenza in giudizio della Regione era stata fortemente criticata dalle associazioni venatorie e da alcune forze politiche. Il ricorso è stato firmato domenica 4 settembre dai responsabili delle associazioni ambientaliste e la notifica protocollata dagli Enti di indirizzo il giorno 5. Con gli uffici della Regione che non lo hanno tracciato e il presidente del Tribunale che il 7 settembre si pronuncia, accogliendo la sospensiva e fissato l’udienza in camera di consiglio per il 4 ottobre.