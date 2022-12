Stoccaggio di magazzino: come ottimizzare? - Tuttoggi

Uno dei problemi principali che si riscontra maggiormente all’interno dei magazzini è quello dello stoccaggio delle merci. Questo termine si riferisce all’ottimizzazione dei tempi e degli spazi che si hanno a disposizione per poter riporre la merce all’atto dello scarico o in attesa che venga caricata. A tal proposito, per poter compiere questa operazione, è necessario che ogni magazzino, grande o piccolo, sia dotato delle attrezzature idonee affinché queste operazioni possono essere compiute senza problemi: si tratta in sostanza di assicurarsi di avere a disposizione almeno un transpallet manuale per magazzino o attrezzature motorizzate per gli spostamenti più lunghi o per quelli in punti particolari dove, ad esempio, è presente un pavimento sdrucciolevole.

Detto questo, cioè che oltre allo stoccaggio è necessario avere l’attrezzatura idonea per poterla distribuire all’interno del magazzino o consegnare ai camion per il trasporto, è bene cercare di capire meglio come funziona lo stoccaggio e come ottimizzarlo per una perfetta efficienza di magazzino.