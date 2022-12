Stelle della Speranza e Alberelli di Cioccolato per sostenere il Chianelli

L'iniziativa di queste feste di Natale per raccogliere fondi da destinare all'ampliamento del residence

Le Stelle della Speranza e gli Alberelli di cioccolata della Ricerca all’ospedale di Perugia. Anche quest’anno i volontari del Comitato per la vita sono in piena attività per la tradizionale raccolta fondi natalizia attraverso l’offerta delle Stelle di Natale e degli Alberelli di cioccolata 600 grammi di cioccolata al latte o fondente in una deliziosa confezione disegnata dai bambini in cure nella Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Per tutta la settimana il Comitato sarà di fronte all’ingresso principale dell’ospedale con le sue proposte di solidarietà. Prosegue poi anche la collaborazione con Coldiretti e con i super mercati Gala. Le Stelle di Natale possono infatti essere acquistate nei giorni martedì, mercoledì venerdì e sabato al mercato Campagna amica di Madonna alta e nei mercati della regione fino al 21 dicembre.