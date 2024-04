Stefano Pastorelli svela il "dopo Lega": passaggio a Forza Italia - Tuttoggi.info

Dopo giorni di rumors e ‘capatine’ nei gazebo forzisti, il consigliere regionale Stefano Pastorelli svela il suo futuro politico: passerà con tutta la sua “squadra” in Forza Italia.

L’annuncio stamattina in una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni, alla presenza dei vertici regionali e nazionali di Fi: ad accogliere l’ex volto del Carroccio in cui ha militato per quasi vent’anni c’erano, tra gli altri, l’onorevole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Fiammetta Modena, coordinatrice provinciale, Andrea Romizi, coordinatore regionale, e l’assessore Roberto Morroni. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dopo le candidature di servizio alle Europee e alle Regionali, nel 2026 Stefano Pastorelli potrebbe tentare la corsa a sindaco di Assisi come frontman del centrodestra, che viene definita “l’aspirazione massima del consigliere”.

Il consigliere Pastorelli ha ringraziato i presenti e ha specificato che la sua decisione di aderire a Forza Italia è stata presa in totale autonomia e condivisa con il gruppo che lo segue da anni. Ha espresso la sua determinazione nel continuare a lavorare per il bene dei cittadini umbri, mantenendo estrema chiarezza e correttezza, come ha fatto negli ultimi quattro anni e mezzo. Lo slogan del manifesto di Stefano Pastorelli, “cambiare per rimanere se stessi”, rappresenta l’approccio del consigliere a un rinnovamento che preserva l’identità e i principi fondamentali. Tutti i partecipanti alla conferenza stampa hanno accolto con favore l’adesione di Stefano Pastorelli a Forza Italia, augurandogli un buon lavoro e auspicando migliori successi per un futuro radioso della regione Umbria.

“Con grande piacere questa mattina – le parole di Nevi – abbiamo accolto in FI il consigliere regionale Stefano Pastorelli e tutti i suoi amici sparsi nel territorio della provincia di Perugia. E’ per noi motivo di orgoglio che un consigliere regionale con un consenso così importante e radicato sul territorio come Stefano Pastorelli aderisca a FI riconoscendo il grande lavoro che sta svolgendo Antonio Tajani e tutto il gruppo dirigente forzista della mia Regione Umbria. La comunanza di valori e la grande passione per la politica che Stefano Pastorelli ha sempre dimostrato lo renderanno da subito protagonista e attivo sul territorio, soprattutto di Assisi. Un territorio a cui teniamo particolarmente“. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)