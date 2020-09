Stefano Moretti eletto segretario di Articolo Uno Perugia

Stefano Moretti è il segretario comunale di Articolo Uno Perugia. La scelta è stata fatta dagli iscritti, riuniti in assemblea.

A coadiuvarlo la Segreteria composta da: Daniela Albanesi, Ennio Burani, Marino Ciaccini, Lucia Di Giovine, Stefania Fiorucci, Paolo Laurenzi, Stefano Mencarelli, Renzo Patumi, Fausto Rondolini, Simone Rondolini.

Il dibattito: Covid, tra salute e sviluppo

Il dibattito ha affrontato tematiche generali relative alla attuale fase socio-economica segnata dalla necessità di coniugare la ripresa con la massima cautela nella convivenza con il Covid-19 al fine di evitare una nuova emergenza in Italia e nella nostra città. Sono state inoltre analizzate le questioni connesse al referendum e allo scenario evolutivo dell’assetto politico della maggioranza e del governo in vista dell’imminente decisivo impegno per la definizione e la realizzazione del Recovery Plan.

Le criticità di Perugia

Più approfonditamente sono state poi trattate le criticità che caratterizzano Perugia che l’attuale amministrazione, in carica già da 6 anni, sta trascinando verso una stagnazione ed un declino su tutti i fronti: dal decoro urbano e ambientale, ai servizi pubblici; dalle attività ed istituzioni culturali ai servizi sanitari territoriali; dalla scuola allo sviluppo dell’economia e del turismo.

Articolo UNO di Perugia, nei prossimi mesi, si concentrerà alla definizione di proposte e programmi “per costruire una alternativa credibile al governo della città, anche attraverso un costruttivo confronto sia con le formazioni di opposizione presenti a Palazzo dei Priori, sia con le varie associazioni e organizzazioni democratiche civiche e ambientaliste presenti sul territorio comunale”.