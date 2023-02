Stefano Monicchi è il nuovo presidente Federfarma Terni

“Grazie a Maurizio per il suo impegno profuso in questi anni – ha commentato Stefano Monicchi – le farmacie ternane vogliono confermarsi come strategici punti di riferimento per i cittadini grazie alla rete di servizi offerti ed alle tante campagne di prevenzione avallate. Abbiamo passato un periodo molto duro a causa della pandemia da Covid-19, nel quale i colleghi si sono prodigati con encomiabile spirito di dedizione rafforzando il concetto fondamentale che vuole la farmacia come presidio rilevante della sanità territoriale”.

Vice presidente di Federfarma Terni sarà Maria Cristina Bonanni, segretario Francesco Brutti, tesoriere Alessandro Betti. In consiglio entrano anche Marco De Bella, Vittorio Frisoni, Maria Teresa Marchetti ed Enrico Masciarri. Revisori dei Conti Paola Catastini, Carlo Palmieri e Nicole Trippetta; revisori supplenti Rosanna Bettelli e Rita Rotondi.