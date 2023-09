Stefano Bandecchi nel mirino di “Fratelli di Crozza” | Video

Anche il sindaco di Terni finisce nella trasmissione satirica di Maurizio Crozza, il video spot su Bandecchi

C’è il sindaco di Terni Stefano Bandecchi tra i politici finiti nel mirino del comico Maurizio Crozza che torna in tv dal 22 settembre su Nove con la sua popolare trasmissione “Fratelli di Crozza”.

La trasmissione satirica riaprirà i battenti la prossima settimana e si preannuncia già scoppiettante: tra i video promozionali postati dallo stesso Crozza sui suoi canali social c’è anche quello in cui imita il leader di Alternativa Popolare, eletto di recente primo cittadino nella seconda città dell’Umbria. “Ciao Fratelli, non sottovalutate il sindaco di Terni, Bandecchi, perché potremmo ritrovarcelo come Premier. Le credenziali le ha” è il commento del comico a corredo del video.

Stefano Bandecchi, dunque, sarà tra i nuovi personaggi sotto la lente di Maurizio Crozza, che è pronto ad imitare – tra i tanti – anche il ministro Francesco Lollobrigida, l’allenatore Roberto Mancini appena approdato in Arabia Saudita ed ovviamente la premier Giorgia Meloni e quello che definisce semplicemente come il “fidanzato”, Andrea Giambruno.