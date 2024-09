Stefania Proietti "in cammino per l'Umbria": ultima meta Palazzo Donini VIDEO - Tuttoggi.info

Stefania Proietti “in cammino per l’Umbria”, con ultima tappa, questo è il programma, Palazzo Donini, da cui il centrosinistra, riunito nella coalizione Un Patto Avanti, conta di sfrattare Donatella Tesei.

E non poteva che iniziare da Assisi, dove è ancora sindaca, il tour di Stefania Proietti per quell’Umbria dei borghi che, secondo il suo modello di sviluppo, può rappresentare un “volano di sviluppo per tutta l’Italia”.

Ad accoglierla, per questo avvio ufficiale della campagna elettorale, un Teatro Lyrick pieno. Sul palco, tra i testimoni di quel modello di Umbria che ha in mente, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, di cui il centrosinistra confida di ripetere il successo elettorale. Anche lei, come aveva fatto Stefania Proietti, nella conferenza stampa perugina che è stato il suo primo atto ufficiale in questa campagna elettorale, evoca il modello francescano “Cantico delle creature”.

La politica come cura. La difesa del pubblico, a cominciare dalla sanità. E la forza della collettività, nelle sue varie espressioni. Quella “forza del noi” su cui “Un Patto Avanti” ha costruito il suo messaggio politico alle amministrative di giugno.

“Abbiamo un sogno per l’Umbria” ha esordito l’aspirante governatrice. Che ha poi ammonito: “Non dobbiamo guardare al passato, ma pensare all’Umbria del futuro insieme”. Un futuro alla cui costruzione in particolare sono chiamati i giovani.

(a seguire servizio completo)