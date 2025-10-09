 Stazione Alta Velocità, l'Umbria attende le elezioni in Toscana - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Stazione Alta Velocità, l’Umbria attende le elezioni in Toscana

Redazione

Stazione Alta Velocità, l’Umbria attende le elezioni in Toscana

Gio, 09/10/2025 - 15:11

Condividi su:

Sulla collocazione della stazione Medio Etruria dell’Alta Velocità la Regione Umbria attende l’esito della elezioni in Toscana.

Lo ha detto in Aula l’assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti rispondendo ad un’interrogazione con la quale i consiglieri di minoranza Nilo Arcudi (Tp/Uc – primo firmatario), Enrico Melasecche (Lega), Andrea Romizi (FI) chiedevano una chiara presa di posizione della Giunta regionale, per capire se l’opzione è per la realizzazione a Creti o a Rigutino. Evidenziando come la prima collocazione sia già stata validata da Rfi. Con il rischio, hanno sottolineato, che “la revisione unilaterale del progetto possa portare al blocco o alla cancellazione dell’intero piano per la stazione MedioEtruria ed alla perdita del finanziamento di 10 milioni di euro acquisito dalla precedente Giunta regionale grazie al quale RFI deve procedere alla progettazione della nuova struttura, in base alla formale indicazione del Ministero”.

“Il tema del trasporto ferroviario in generale – la premessa dell’assessore De Rebotti nella sua risposta – coinvolge le regioni del centro Italia in particolare, che sono intimamente legate dal sistema del trasporto
ferroviario. In questo periodo abbiamo dovuto sostenere una battaglia per non veder finire tutti i nostri treni regionali in linea lenta sulla direttissima, cosa su cui c’è stata oggettivamente una importante risposta. Questo sistema legato nei contratti di servizio delle regioni è sottoposto a quotidiane difficoltà, impedimenti che ai nostri pendolari rendono la vita difficile. Quindi la prima questione è che quando si parla di rapporti con le altre regioni, fino ad arrivare a sottoscrizione di convenzioni sui vari temi, e in
particolare sul tema infrastrutturale rappresenta un obiettivo strategico perché di questo sistema, in particolare del trasporto ferroviario, si ragiona insieme”.

“Oggi registriamo, in una fase in cui il governo regionale della Toscana si sta rinnovando – ha perà evidenziato De Rebotti – una incertezza rispetto all’obiettivo di quella regione, che dovrà mettere a terra,
perché è su quel territorio che si fa l’intervento. Intervento che passa anche attraverso il supporto tecnico ed iter autorizzativo che riguarda la Regione. Quindi: c’è un atto, c’è un finanziamento per la progettazione che sta andando avanti, noi attenderemo con pazienza l’esito anche delle elezioni regionali della Toscana e qualsiasi sarà il soggetto che vincerà le elezioni e che sarà chiamato ad assumere
la responsabilità di guidare la Regione sarà il nostro punto di riferimento. Come stiamo facendo con le altre regioni confinanti, dobbiamo creare un rapporto proficuo con tutte per la gestione del trasporto ferroviario”.

“Alcuni giorni fa – ha ricordato DeRebotti – ho autorizzato il ‘Regionale veloce 45/14’, che va verso Terni, a fare una fermata ad Orte, questo anche su richiesta dell’assessore del Lazio. Noi siamo chiamati a condividere progetti e visione dei nostri trasporti interregionali. Quindi, come ho fatto fin dall’inizio del mio assessorato, a prescindere dalle mie note opinioni personali, il tema sarà quello di un confronto con la Regione Toscana che ha una potestà importante dal punto di vista territoriale ed autorizzativo.
Il nostro sarà un ragionamento proficuo negli interessi dell’Umbria. Il mio primo atto, quando si insedierà il nuovo Governo regionale toscano è attivare un confronto su questo tema e su altri”.

Tuonano le opposizioni, che parlano di Giunta in confusione e divisa al proprio interno sulle grandi opere. “Sull’alta velocità, sul Nodo di Perugia e sulle altre opere fondamentali per il futuro della nostra regione – attaccano i consiglieri Arcudi, Melasecche e Romizi – la Giunta continua a muoversi in totale confusione,
senza visione e senza coraggio. Nella sostanza, non vogliono realizzare le opere: in Consiglio regionale votano contro, condizionati dalle pressioni del Movimento 5 Stelle, di Sinistra e Verdi e dei vari comitati locali. Un atteggiamento contraddittorio che produce solo melina e fa perdere tempo prezioso all’Umbria. Il caso del protocollo d’intesa con la Toscana, prima firmato con grande clamore e poi ritirato frettolosamente, è l’emblema di questa incapacità di governo regionale”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Funghi a tartufi trattati senza igiene, sequestro da 600 Kg.

Terni

Violenza contro la madre, giovane arrestato

Perugia

Meme su Tajani durante una lezione all’UniPg: Forza Italia Giovani scrive alla Bernini e al rettore

dalle città

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Terapia genica per emoglobinopatie, Orlandi (United): “Regioni trovino i centri”
Star Bene

Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare all’Agorà 2025
Ultim'ora Italia

Rubano due teschi al cimitero per farne paralumi. Lo psichiatra: “Antisociali con feticismo per la morte”
Ultim'ora Italia

Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!